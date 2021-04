IT之家4月13日消息 继 AI 生成人脸、AI 生成画作后,AI 生成猫咪也来了。

近日,有一个名叫 This Cat Does Not Exist 的网站上线了,该网站的功能就是用 AI 生成一张 512*512 分辨率的猫咪头像,每次刷新都会出现新的猫咪,且没有一个是真实存在的。

据网站制作人介绍,他使用了生成对抗网络 GAN 来生成猫咪照片,但还有一些小瑕疵,比如猫咪的边缘较为模糊,耳朵和脸有时不太匹配。

IT之家了解到,制作人本打算生成完整的猫咪照片,而不是只有一个头像,不过实验的效果非常差劲,猫咪看起来像是身体出了问题。