库克：苹果不反对数字广告，但相关隐私授权需用户同意

4 月 13 日上午消息，近日，苹果 CEO 库克（Tim Cook）在一次媒体专访中表示，该公司“不反对数字广告”，但相关隐私授权需要用户同意。

库克最近与《多伦多星报》就该公司最近在隐私方面所做的相关工作进行了交流。其中包括即将在 iOS 14.5 中启动的 App 跟踪透明度功能（简称 ATT）功能，该功能要求应 App 在跟踪用户之前必须先请求权限。

库克告诉媒体，苹果公司认为，用户数据用于定向广告时，用户自己应具有控制权和透明度。

库克说：“我们不反对数字广告。我认为数字广告在任何情况下都将蓬勃发展，因为越来越多的时间花在网上，而越来越少的时间花在线性电视上。数字广告在任何情况下都将表现良好。问题是，广告是否未经的用户同意，是否包含详细的用户信息？”

库克还提到 ATT 功能将在“几周内”推出，该功能将在 iPadOS 14.5 和 tvOS 14.5 中提供。苹果目前正在对该软件进行测试。

“我们感到非常荣幸，帮助我们的用户是我们的责任。我们不会为他们做出决定。因为这也不是我们的决定。这应该是我们每个人的决定属于自己的数据。谁拥有它，以及他们如何使用它，”库克说。

当被问及为何 ATT 受到 Facebook 或 Procter&Gamble 等公司的强烈反对时，库克认为这可能是因为这些公司担心自己的客户信息会减少。

库克说：“你会拒绝的唯一原因是，如果你会获取更少的数据。唯一原因是人们有意识地决定不这样做，也没有被人问过。”他还重申，隐私并不是苹果的品牌推广活动。相反，他说公司对用户隐私的承诺可以追溯到更早的时候。

库克说：“如果回顾苹果的时光，你会发现我们在几十年前就在谈论隐私。我们认为当前的情况很紧急。”