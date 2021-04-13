马斯克：星链卫星天线成本正 “迅速下降”

4 月 13 日消息，当地时间周日 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，星链互联网卫星天线的成本正在 “迅速下降”。他还特意强调，至少现在是这样的。

马斯克的此番言论是对一条推文的回应。该推文称，SpaceX 的卫星天线销售价格 “远低于成本”。

马斯克在 Twitter 上回应称，“只是现在。成本正在迅速下降。”

马斯克计划通过星链项目发射数千颗互联网卫星，为全球提供互联网服务，尤其是为 “接入互联网通常是挑战”的偏远地区提供服务。

截至目前，星链正在部分地区提供初步测试服务，计划 “在 2021 年继续扩展到能覆盖全球人口的范围。”

据 SpaceX 网站介绍，星链卫星天线的初装价格为 499 美元，但每月的 WiFi 服务费为 99 美元。

然而根据多份报告推算，这套卫星天线的制造成本约为 1500 美元。

考虑到这一点，SpaceX 公司每销售一套卫星天线就要亏损 500 美元。

今年 2 月份，马斯克在 Twitter 上说，“SpaceX 需要跨过负现金流的深坑”，才能让其 “在财务上可行”。

SpaceX 是寻求在世界各地提供高速可靠互联网服务的几家公司之一。其他公司还包括杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)所领导的亚马逊以及 OneWeb。