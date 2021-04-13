华为未来怎么走：五大关键战略举措指明前进道路

在今天举行的华为公司第 18 届全球分析师大会上，华为轮值董事长徐直军发表了 “乱云飞渡仍从容”的主题演讲。他表示，今年华为的目标还是活下来，而且希望能活得好一点。“去年我们全年都在争取活下去，今年应该有时间，去思考未来该怎么走了。”

业绩符合预期

3 月 31 日，华为发布了 2020 年年报，全年实现销售收入人民币 8914 亿，同比增长 3.8%，净利润 646 亿人民币，同比增长 3.2%。

“总体来讲，在发生新冠疫情，同时华为受制裁的情况下，2020 年的业绩还是符合我们的预期的。同时，由于我们采取了大规模的储备策略，经营活动现金流仅为 352 亿人民币，这也是符合预期的。”

从整个公司的业务情况来看，运营商业务保持稳定，实现了销售收入 3026 亿人民币，同比增长 0.2%；企业业务借助行业数字化转型保持较好的增长，实现销售收入 1003 亿人民币，同比增长 23%；消费者业务方面，去年受到制裁的影响，手机收入下滑，但进一步完善了 PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全场景智慧生活的战略布局，收入增长 65%，未来这也是华为重点去打造的业务，消费者业务总体实现 4289 亿人民币，同比增长 3.3%。

2020 年，华为为了求生存，解决制裁下的供应连续和面向未来的可持续发展，进一步加大了研发投入，全年研发支出人民币 1418.9 亿元，占销售收入的 15.9%。

面向未来，华为将持续围绕基础科学和前沿技术进行突破性研究，以愿景和假设为牵引、识别产业需求并攻克世界级的难题。

未来五项关键战略举措

2020 年，华为承受了非常多的关注，徐直军表示，2021 年仍是充满挑战的一年，但也是华为公司未来发展战略逐步清晰的开始。“因为去年，我们有相当多的时间是在应对不断的制裁，今年，我们应该有一些时间来逐步讨论未来该如何走，向何处去？”

徐直军公布了华为面向未来关键的战略举措，主要有五个方面：

 优化产业组合，增强产业韧性。

 推动 5G 价值全面发挥，定义 5.5G，牵引 5G 持续演进。

 以用户为中心，打造全场景无缝的智慧体验。

 通过技术创新，降低能源消耗、实现低碳社会。

 努力解决供应连续。

优化产业组合，增强产业韧性。对华为来说，我们在充满不确定性的时代，无论是地缘政治还是疫情的反复，还包括美国对华为的制裁，在这种情况下，产业韧性是华为的基本指导原则。从去年开始，华为一直在优化产业组合，以此来增强产业韧性。主要包括以下几个方面：

一是强化软件。强化软件主要从两点入手，一是提升软件工程能力。2018 年 11 月底 , 华为董事会通过一个决定，投资 20 亿美金来提升华为公司的软件工程能力。

“到现在将近 2 年多时间了，整个软件工程能力的提升取得了可喜的成果，而且我们也会继续坚定不移地投资下去，在五年的周期内把整个华为公司的软件工程能力提升一个台阶。”

徐直军表示，也正是由于这两年来取得了成果，华为希望进一步利用软件能力的提升来减少对芯片的需求和依赖，同时提升产品的竞争力。

第二是研究在软件产业方面还有哪些机会，一旦找到这些机会，华为就会加大投资，提升软件与服务的收入占比。、

“我们最近对云与计算 BG 的组织和干部进行的调整，就是因为我们认为云的核心是软件，希望以此强化软件方面的组织，使得它和硬件解耦。同时加大投资，更好地面向未来，来实现软件产业的增长。”

二是开创和加大对于先进工艺依赖性相对较低的产业的投资。例如，一直以来，华为投资的光技术主要用于通讯，后来发现，这些技术不仅仅可以用于光通信，也可以用于通信之外更多的领域，包括光桌面显示器，车载抬头显示，激光大灯，还有光纤传感器等。

“总体来讲，我们用这些技术拓展新的机会，开创新的产业，但不做产业界已有的东西，我们希望以创新的产品形态来满足消费者和企业的需求。”

三是持续加大智能汽车部件产业的投资，尤其是自动驾驶软件。

徐直军表示，不管是无人驾驶、自动驾驶、智能网联汽车，还是汽车的四化，核心是自动驾驶软件能不能真正让汽车实现自动驾驶，并在未来进一步实现无人驾驶。

华为希望通过强力投资自动驾驶软件来推动汽车行业的网联化、智能化、电动化和共享化，推动汽车行业和 ICT 行业走向融合，为华为带来长期持续的战略机会。华为的定位是汽车的增量部件提供商。华为的战略是帮助车企造 “好车”，“造好”车。

“最近余承东也在尝试怎么帮助车企卖好车。我们致力于投资自动驾驶软件，目标是实现汽车的无人驾驶，一旦实现，就将颠覆跟汽车相关的几乎所有产业，这也是 10 年内可见的最具颠覆性的产业变革。”

推动 5G 价值全面发挥，定义 5.5G，牵引 5G 持续演进。截止到 2020 年底，全球共发布了超过 140 张 5G 网络，5G 用户数超过了 3.3 亿，全球 5G 网络建设进展超预期。但我们清楚，要想实现 5G 的商业成功需要 5G To C，就是 5G 怎么满足消费者的需求，以及 5G To B，即 5G 怎么满足各行各业的需求，两者并行发展。

徐直军认为，首要的是加大 5G To C 的发展力度，加快消费者用户数的发展，加快用户从 4G 向 5G 的迁移，让 5G 网络承载更多的流量。同时加快完善 5G To B 的解决方案，加强 5G To B 的规模性商业化进程，实现 5G 的社会价值。

“2021 年我们的主要任务是支持好适应行业的关键需求，如：高可靠网络连接、大的上行容量、时延保障确定性，以及适应企业海量、小规模网络的规划、建设、维护、优化等服务能力，让更多的企业、让更多的行业、更快地从 5G To B 中获益。”

“基于目前这些商业实践，我们也发现，5G 走到今天，并不能满足各行各业的全部需求，我们认为，5G 的标准还要持续演进，才能全面发挥 5G 核心技术的价值。在华为 MBBF2020 上，我们提出了 5.5G 的愿景，这是 5G 下一步发展的里程碑。”

徐直军表示，5G 走到今天只是一个起点，我们可以沿着 5G 继续向前，先定义 5.5G，从三个场景扩展到六个场景，更好地满足各行各业的需求。

以用户为中心，打造全场景无缝的智慧体验。华为手机业务由于美国的制裁受到了较大的影响，但是华为对消费者的承诺没有改变。华为将以用户为中心，围绕智能家居、智慧办公、智慧出行与运动健康，以及影音娱乐等高频应用场景，持续打造全场景、个性化的无缝体验。基于 HarmonyOS，HMS，华为与开发者、生态合作伙伴一起持续丰富硬件和服务两大生态。

华为 HarmonyOS 是面向全场景的分布式操作系统，目前，该操作系统已经在华为智慧屏、智能穿戴、车机设备已经开始应用。接下来，Harmony OS 将会在手机上应用，目前已经有 20 家硬件厂商、280 家应用厂商共同参与生态建设，预计 2021 年会有 40 + 主流品牌、1 亿台设备成为 HarmonyOS 体验的新入口。

华为将继续打造全球化生态，HMS 已经成为全球第三大移动应用生态。截至 2020 年底，全球注册开发者超过 230 万（海外开发者 30 万），基于 HMS Core 的应用数量超过 12 万个，上架华为应用市场的海外应用数较 2019 年增长超过 10 倍，服务全球 170 + 国家 / 地区、超过 7 亿华为终端用户。

通过技术创新，降低能源消耗、实现低碳社会。徐直军表示，目前，无论是碳达峰、碳中和都特别火热，已经成为了全球的共识。华为积极支持并参与到应对气候变化的战斗之中，认为这是事关人类命运的重大战斗，华为最大的价值是通过技术创新，帮助各行各业持续降低能源消耗，着力实现低碳社会。

努力解决供应连续。“我知道大家都对这个问题很关注，受美国制裁以后，华为能不能持续活下去？华为供应的问题如何解决？”徐直军说。

他解释道，大家都知道，半导体产品的设计和制造流程非常复杂，需要非常高的研发投入与资本支出。在此背景下，形成了高度专业化的全球产业链，不同地区根据其自身优势在产业链中发挥不同作用，促使半导体产业不断实现技术创新，并降低了产品价格，使全球企业和消费者受益。假设未来没有全球产业链合作，而是在每个地区建立完全自给自足的本地产业链，根据美国半导体产业协会 SIA 发布的报告《在不确定的时代加强全球半导体供应链》，全球将需要增加至少 1 万亿美元的前期投资，并将导致半导体价格总体上涨 35% 至 65%，继而导致消费端电子设备成本上升。

“大家很清楚，事实上，目前，芯片代工价格的上涨正在进行中。如果芯片代工涨价，芯片就要涨价，消费电子产品就要涨价，所以未来几年，涨价是可以预计的事情。”

徐直军表示，过去两年，美国对华为的三次制裁，对华为的伤害是很大的。但是，对全球半导体产业伤害更大，破坏了全球半导体产业链信任体系，迫使更多国家和地区不得不考虑半导体供应链的安全问题。目前我们就看到，欧洲、日本和中国都在加大半导体投资，特别是，欧洲明确强调要实现半导体的自主。

另外一个方面，由于美国对华为的制裁，造成全球企业恐慌性的备货，特别是中国企业。这种恐慌性的备货，是造成今年全球半导体供应紧张和供应短缺的核心因素。“美国对华为公司及其他公司的制裁正在演变成全球、全行业供应短缺的问题，未来引发全球性经济危机也未可知。”

徐直军强调，解铃仍须系铃人，要让半导体产业回归正常的秩序，避免更大的危机，根本的答案是共同重建全球信任，尽快恢复全球产业链的合作。他同时呼吁全球领导人们充分重视潜在的巨大风险，发挥政治智慧，共同重建全球信任、尽快恢复全球产业链合作。