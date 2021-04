华为未来怎么走：五大关键战略举措指明前进道路

在今天举行的华为公司第 18 届全球分析师大会上,华为轮值董事长徐直军发表了 “乱云飞渡仍从容”的主题演讲。他表示,今年华为的目标还是活下来,而且希望能活得好一点。“去年我们全年都在争取活下去,今年应该有时间,去思考未来该怎么走了。”

业绩符合预期

3 月 31 日,华为发布了 2020 年年报,全年实现销售收入人民币 8914 亿,同比增长 3.8%,净利润 646 亿人民币,同比增长 3.2%。

“总体来讲,在发生新冠疫情,同时华为受制裁的情况下,2020 年的业绩还是符合我们的预期的。同时,由于我们采取了大规模的储备策略,经营活动现金流仅为 352 亿人民币,这也是符合预期的。”

从整个公司的业务情况来看,运营商业务保持稳定,实现了销售收入 3026 亿人民币,同比增长 0.2%;企业业务借助行业数字化转型保持较好的增长,实现销售收入 1003 亿人民币,同比增长 23%;消费者业务方面,去年受到制裁的影响,手机收入下滑,但进一步完善了 PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全场景智慧生活的战略布局,收入增长 65%,未来这也是华为重点去打造的业务,消费者业务总体实现 4289 亿人民币,同比增长 3.3%。

2020 年,华为为了求生存,解决制裁下的供应连续和面向未来的可持续发展,进一步加大了研发投入,全年研发支出人民币 1418.9 亿元,占销售收入的 15.9%。

面向未来,华为将持续围绕基础科学和前沿技术进行突破性研究,以愿景和假设为牵引、识别产业需求并攻克世界级的难题。

未来五项关键战略举措

2020 年,华为承受了非常多的关注,徐直军表示,2021 年仍是充满挑战的一年,但也是华为公司未来发展战略逐步清晰的开始。“因为去年,我们有相当多的时间是在应对不断的制裁,今年,我们应该有一些时间来逐步讨论未来该如何走,向何处去?”

徐直军公布了华为面向未来关键的战略举措,主要有五个方面:

 优化产业组合,增强产业韧性。

 推动 5G 价值全面发挥,定义 5.5G,牵引 5G 持续演进。

 以用户为中心,打造全场景无缝的智慧体验。

 通过技术创新,降低能源消耗、实现低碳社会。

 努力解决供应连续。

优化产业组合,增强产业韧性。对华为来说,我们在充满不确定性的时代,无论是地缘政治还是疫情的反复,还包括美国对华为的制裁,在这种情况下,产业韧性是华为的基本指导原则。从去年开始,华为一直在优化产业组合,以此来增强产业韧性。主要包括以下几个方面:

一是强化软件。强化软件主要从两点入手,一是提升软件工程能力。2018 年 11 月底 , 华为董事会通过一个决定,投资 20 亿美金来提升华为公司的软件工程能力。

“到现在将近 2 年多时间了,整个软件工程能力的提升取得了可喜的成果,而且我们也会继续坚定不移地投资下去,在五年的周期内把整个华为公司的软件工程能力提升一个台阶。”

徐直军表示,也正是由于这两年来取得了成果,华为希望进一步利用软件能力的提升来减少对芯片的需求和依赖,同时提升产品的竞争力。

第二是研究在软件产业方面还有哪些机会,一旦找到这些机会,华为就会加大投资,提升软件与服务的收入占比。、

“我们最近对云与计算 BG 的组织和干部进行的调整,就是因为我们认为云的核心是软件,希望以此强化软件方面的组织,使得它和硬件解耦。同时加大投资,更好地面向未来,来实现软件产业的增长。”

二是开创和加大对于先进工艺依赖性相对较低的产业的投资。例如,一直以来,华为投资的光技术主要用于通讯,后来发现,这些技术不仅仅可以用于光通信,也可以用于通信之外更多的领域,包括光桌面显示器,车载抬头显示,激光大灯,还有光纤传感器等。

“总体来讲,我们用这些技术拓展新的机会,开创新的产业,但不做产业界已有的东西,我们希望以创新的产品形态来满足消费者和企业的需求。”

三是持续加大智能汽车部件产业的投资,尤其是自动驾驶软件。

徐直军表示,不管是无人驾驶、自动驾驶、智能网联汽车,还是汽车的四化,核心是自动驾驶软件能不能真正让汽车实现自动驾驶,并在未来进一步实现无人驾驶。

华为希望通过强力投资自动驾驶软件来推动汽车行业的网联化、智能化、电动化和共享化,推动汽车行业和 ICT 行业走向融合,为华为带来长期持续的战略机会。华为的定位是汽车的增量部件提供商。华为的战略是帮助车企造 “好车”,“造好”车。

“最近余承东也在尝试怎么帮助车企卖好车。我们致力于投资自动驾驶软件,目标是实现汽车的无人驾驶,一旦实现,就将颠覆跟汽车相关的几乎所有产业,这也是 10 年内可见的最具颠覆性的产业变革。”

推动 5G 价值全面发挥,定义 5.5G,牵引 5G 持续演进。截止到 2020 年底,全球共发布了超过 140 张 5G 网络,5G 用户数超过了 3.3 亿,全球 5G 网络建设进展超预期。但我们清楚,要想实现 5G 的商业成功需要 5G To C,就是 5G 怎么满足消费者的需求,以及 5G To B,即 5G 怎么满足各行各业的需求,两者并行发展。

徐直军认为,首要的是加大 5G To C 的发展力度,加快消费者用户数的发展,加快用户从 4G 向 5G 的迁移,让 5G 网络承载更多的流量。同时加快完善 5G To B 的解决方案,加强 5G To B 的规模性商业化进程,实现 5G 的社会价值。

“2021 年我们的主要任务是支持好适应行业的关键需求,如:高可靠网络连接、大的上行容量、时延保障确定性,以及适应企业海量、小规模网络的规划、建设、维护、优化等服务能力,让更多的企业、让更多的行业、更快地从 5G To B 中获益。”

“基于目前这些商业实践,我们也发现,5G 走到今天,并不能满足各行各业的全部需求,我们认为,5G 的标准还要持续演进,才能全面发挥 5G 核心技术的价值。在华为 MBBF2020 上,我们提出了 5.5G 的愿景,这是 5G 下一步发展的里程碑。”

徐直军表示,5G 走到今天只是一个起点,我们可以沿着 5G 继续向前,先定义 5.5G,从三个场景扩展到六个场景,更好地满足各行各业的需求。

以用户为中心,打造全场景无缝的智慧体验。华为手机业务由于美国的制裁受到了较大的影响,但是华为对消费者的承诺没有改变。华为将以用户为中心,围绕智能家居、智慧办公、智慧出行与运动健康,以及影音娱乐等高频应用场景,持续打造全场景、个性化的无缝体验。基于 HarmonyOS,HMS,华为与开发者、生态合作伙伴一起持续丰富硬件和服务两大生态。

华为 HarmonyOS 是面向全场景的分布式操作系统,目前,该操作系统已经在华为智慧屏、智能穿戴、车机设备已经开始应用。接下来,Harmony OS 将会在手机上应用,目前已经有 20 家硬件厂商、280 家应用厂商共同参与生态建设,预计 2021 年会有 40 + 主流品牌、1 亿台设备成为 HarmonyOS 体验的新入口。

华为将继续打造全球化生态,HMS 已经成为全球第三大移动应用生态。截至 2020 年底,全球注册开发者超过 230 万(海外开发者 30 万),基于 HMS Core 的应用数量超过 12 万个,上架华为应用市场的海外应用数较 2019 年增长超过 10 倍,服务全球 170 + 国家 / 地区、超过 7 亿华为终端用户。

通过技术创新,降低能源消耗、实现低碳社会。徐直军表示,目前,无论是碳达峰、碳中和都特别火热,已经成为了全球的共识。华为积极支持并参与到应对气候变化的战斗之中,认为这是事关人类命运的重大战斗,华为最大的价值是通过技术创新,帮助各行各业持续降低能源消耗,着力实现低碳社会。

努力解决供应连续。“我知道大家都对这个问题很关注,受美国制裁以后,华为能不能持续活下去?华为供应的问题如何解决?”徐直军说。

他解释道,大家都知道,半导体产品的设计和制造流程非常复杂,需要非常高的研发投入与资本支出。在此背景下,形成了高度专业化的全球产业链,不同地区根据其自身优势在产业链中发挥不同作用,促使半导体产业不断实现技术创新,并降低了产品价格,使全球企业和消费者受益。假设未来没有全球产业链合作,而是在每个地区建立完全自给自足的本地产业链,根据美国半导体产业协会 SIA 发布的报告《在不确定的时代加强全球半导体供应链》,全球将需要增加至少 1 万亿美元的前期投资,并将导致半导体价格总体上涨 35% 至 65%,继而导致消费端电子设备成本上升。

“大家很清楚,事实上,目前,芯片代工价格的上涨正在进行中。如果芯片代工涨价,芯片就要涨价,消费电子产品就要涨价,所以未来几年,涨价是可以预计的事情。”

徐直军表示,过去两年,美国对华为的三次制裁,对华为的伤害是很大的。但是,对全球半导体产业伤害更大,破坏了全球半导体产业链信任体系,迫使更多国家和地区不得不考虑半导体供应链的安全问题。目前我们就看到,欧洲、日本和中国都在加大半导体投资,特别是,欧洲明确强调要实现半导体的自主。

另外一个方面,由于美国对华为的制裁,造成全球企业恐慌性的备货,特别是中国企业。这种恐慌性的备货,是造成今年全球半导体供应紧张和供应短缺的核心因素。“美国对华为公司及其他公司的制裁正在演变成全球、全行业供应短缺的问题,未来引发全球性经济危机也未可知。”

徐直军强调,解铃仍须系铃人,要让半导体产业回归正常的秩序,避免更大的危机,根本的答案是共同重建全球信任,尽快恢复全球产业链的合作。他同时呼吁全球领导人们充分重视潜在的巨大风险,发挥政治智慧,共同重建全球信任、尽快恢复全球产业链合作。