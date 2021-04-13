旧金山最大雇主 Salesforce 下月重新开放 61 层楼总部，员工可居家工作至年底

北京时间 4 月 13 日早间消息，据报道，客户关系管理软件服务提供商 Salesforce 周一表示，将于 5 月份重新开放位于旧金山市中心的总部，但允许所有员工远程工作到 2021 年底。

作为旧金山 (全球科技产业中心) 最大的雇主，Salesforce 大厦有 61 层楼和 140 万平方英尺的办公空间，许多人都关注这家企业软件制造商将如何让员工重返办公室。

Salesforce 总裁兼首席人力资源官布伦特・海德 (Brent Hyder) 在一篇博客文章中写道，该公司已经重新开放了大约 22 个办事处。该公司表示，将在未来几个月重新开放加州帕洛阿尔托（Palo Alto）和尔湾（Irvine）的办公地点。

Salesforce 重新开放办公室分为三个阶段。第一阶段仅限于美国，且仅在公司确定的新冠病毒风险评级持平或下降的地区，完全接种过疫苗的员工可以自愿加入最多 100 人的团队，在某些楼层工作。该公司将要求员工每周进行两次核酸检测。

第二阶段，Salesforce 将根据公司评估的风险，将产能从 20% 提高到 75%，即使员工没有接种疫苗，也可以返回公司。最后阶段将使办公室达到 100% 的容量。

该公司还忙着重新装修办公室，增加了有机玻璃、空气净化器和人们不用触摸就能使用的把手。

Salesforce 表示，包括悉尼在内的五个办事处已经进入第三阶段。

今年 2 月，Salesforce 表示，大部分员工每周会在办公室工作一到三天。其他人则完全远程办公，其中一小部分员工每周在办公室工作四至五天。Salesforce 的做法打破了 Atlassian 和 Zillow 等公司的做法，这些公司称员工可以选择永久在家工作。