英伟达宣布将推出服务器 CPU 后收涨 5%，英特尔股价下跌 4%

北京时间 4 月 13 日早间消息，据报道，周一，在英伟达计划生产基于 ARM 技术的服务器 CPU 的消息传出之后，英特尔股价收盘时下跌 4.18%。与此同时，英伟达股价当日收盘时上涨了 5.62%。

一直以来，英伟达最出名的产品是其用于人工智能的图形处理器和芯片，而不是用于驱动计算机的 CPU。

该公司最新的 “Grace”服务器处理器，是其首个数据中心 CPU。据估计，英特尔在服务器处理器市场上占据了主导地位，该公司拥有超过 90% 的市场份额。而在发布 Grace 服务器处理器之后，英伟达对英特尔的地位构成了挑战。2020 年，英特尔数据中心部门的营收为 261 亿美元，同比增长 11%。

英伟达表示，其 Grace 芯片将使用 ARM 指令集，这与英特尔处理器核心的 x86 指令不同。

英伟达 CEO 黄仁勋（Jensen Huang）在一份声明中表示：“算上 GPU 和 DPU，Grace 为我们提供了第三种计算基础技术，以及重新构建数据中心以推进人工智能发展的能力。”

英伟达表示，包括美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室在内的研究人员计划打造使用了 Grace 芯片的超级计算机。

英伟达去年表示，计划以 400 亿美元的价格收购 ARM，之后该公司将继续将该技术授权给其他芯片制造商使用，其中包括苹果和高通等公司。基于 ARM 的芯片在智能手机中占主导地位，但在数据中心领域并未得到广泛使用。

此外，英特尔 CEO 帕特 · 盖尔辛格（Pat Gelsinger）在周一表示，他希望在美国芯片市场上，三分之一的芯片都是美国企业生产的，而目前这一比例仅仅为 12%。盖尔辛格在接受媒体采访的时候表示：“我认为，我们的目标应该是让美国公司将三分之一的半导体供应送回美国本土。”

盖尔辛格是在白宫召开虚拟会议讨论全球半导体短缺之前表达的这个想法。当前全球芯片供应不足的情况已经对包括汽车制造业和电子产品生产业等多个行业造成了严重的影响。除了英特尔外，参与了周一峰会的企业还包括谷歌母公司 Alphabet、福特和 AT&T 等。

白宫召开此次峰会之际，正值拜 登政府重视自己在全球芯片供应链中的位置。当前，全球顶级芯片工厂位于中国台湾和韩国等地，美国政府希望改变这一点。

今年早些时候，英特尔宣布将投资 200 亿美元建设新的芯片工厂，新厂位于亚利桑那州。该公司还表示，他们计划成为一家代工厂，即一家为其他公司生产芯片的企业。

另外，中国台湾企业台积电和韩国企业三星也参与了本次峰会，这两家公司是全球最大的两家芯片代工厂，两家公司将在一起控制着大约 70% 的市场份额。据 Trendforce 估计，为苹果和亚马逊等公司生产芯片的台积电，拥有全球代工市场大约 54% 的份额。

盖尔辛格在周一强调称，虽然在美国本土生产芯片非常重要，但是他也认为，美国公司更应该拥有相关的知识产权，使先进微芯片的制造成为可能。盖尔辛格说道：“我们希望拥有研发、研究和技术所有权，而不仅仅是让美国公司在美国领土上制造芯片。”

盖尔辛格还表示：“关键的因素不仅仅是生产，而是拥有控制力和影响力，以及控制生产背后的技术。”

拜 登政府将通过其 2 万亿美元基础设施方案，为美国芯片行业提供 500 亿美元的资金。今年 2 月，白宫还下令对包括半导体在内的几种核心产品的美国供应链进行审查。2021 年国防法案也包括芯片法案，该法案呼吁联邦政府鼓励半导体制造，但并没有为其提供资金。