新荣耀重整旗鼓拟冲刺高端，能否抗住竞争、守住市场份额

近日，荣耀要冲刺高端，与华为、苹果正面竞争的消息引发众多关注。重整旗鼓的新荣耀，开始展露冲向第一的野心。

荣耀终端有限公司 CEO 赵明日前宣布，荣耀各方面的整合已经全面完成，开启全面冲刺。同时，赵明提出荣耀发展的方向，其中包括将打造荣耀 Magic 系列、荣耀数字系列作为旗舰、高端产品，做到超越华为 Mate、P 系列的硬件设计和体验。

“荣耀高端旗舰 Magic 系列综合能力及水平将达到和超越华为 Mate 和 P 系列。”此前，赵明接受媒体采访时就已明确表示了这一目标。据悉，荣耀 Magic 系列将于今年面世。

然而，长期主打性价比的荣耀，在离开华为之后虽然瞄准了高端市场带来的发展空间，却也不可避免地面临供应链议价能力减弱、成本上升等问题。在此情况下，荣耀能否稳住份额、抗住竞争，还需时间证明。

新荣耀剑指高端市场，战局胶着或迎洗牌期

从赵明发布的内容看，除了打造高端旗舰机，荣耀还将延续华为 “1+8”的战略，前期聚焦在手机、平板、笔记本、智慧屏、穿戴、音频等领域，力争第一。

独立电信分析师付亮认为，虽然现在说荣耀离成功还远，但可以肯定，荣耀将很快在手机、平板、智慧屏、手环或手表等领域推出新品，并以有竞争力的性价比，冲击市场格局。

2020 年 11 月，华为宣布整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

彼时，业内普遍认为，这是一场自救，如果能够顺利过渡，荣耀仍可能保持中国市场 TOP6 的地位。

不过，荣耀的野心并不满足于 TOP 6。

时隔六个多月，在今年的 1 月 22 日，荣耀推出了独立后的首款手机——荣耀 V40，搭载联发科的天玑 1000 + 处理器，起售价 3599，相比上一代搭载麒麟 990 的荣耀 V30 起售价上涨了 300 元。

随后，荣耀 CEO 赵明接受采访表示，过去荣耀所有的合作伙伴目前都重新与荣耀签订了恢复供应的协议，包括 AMD、高通、微软，英特尔、联发科等。在芯片上，高通、联发科等此前的合作伙伴很快响应了新荣耀的需求，双方已经签订了合作协议，而这两家的芯片已经在荣耀的开发列表当中。

赵明称，解决了供应链方面的后顾之忧，荣耀就可以全力以赴的进入市场，目前的研发、采购、生产交付都已经恢复到了此前的正常水平。

据赵明透露，今年荣耀的核心任务是在中国能够制造出与苹果和华为竞争的旗舰手机。

此前，作为华为双品牌战略的产物，荣耀的定位一直是中低端品牌，而华为则面向中高端市场，后者打造的 Mate 和 P 系列被视为高端旗舰机型。脱离华为后，荣耀得以冲击高端市场，完成中低高全价位的布局。

“荣耀会推出高端旗舰系列 Magic，达到和超越华为的 Mate 和 P 的水平，以创新领先的产品一步步打造全球标志性科技品牌。”赵明在近日采访中表示，“Magic 产品正在开发当中，今年就会面市。”

2016 年 12 月，荣耀发布首款 Magic 系列手机；两年后的 2018 年 12 月，荣耀发布 Magic 2 手机，起售价 3799 元，最高配置售价 5799 元。不过目前，在荣耀官方商城，荣耀 Magic 系列手机均处于下架状态。

除了对旗舰级产品有详细规划之外，荣耀还在加快对高端旗舰店的选址和建设速度，目前荣耀高级体验店已在石家庄、南京、杭州、唐山等地开放。

可以说，荣耀冲击高端市场的野心展露无遗。但自 2020 年以来，发力高端手机市场的竞争者不断增加，除华为、苹果以外，小米、OPPO、realme、一加等品牌都已加入战局，如今战局已呈胶着之势。

2020 年 8 月，雷军正式明确小米作为主品牌，今后主打高端路线。2020 年底，一加创始人刘作虎在内部信中称，要让中国市场重新认知低调走高端路线的一加品牌，力争 2021 年线上高端第一，同时大力发展线下。

年初至今，高端市场新机不断，包括 OPPO 发布的色彩影像旗舰 Find X3 系列、realme 推出的首款旗舰机型真我 GT、一加携手哈苏发布的影像旗舰机一加 9、小米发布的 11 Pro 和 11 Ultra 双旗舰产品以及折叠屏手机 MIX FOLD。

显然，高端市场成为一众手机厂商的新战局，或将很快迎来新的洗牌。激烈竞争之下，Magic 系列未来能否帮助荣耀打开高端市场并站稳脚跟依然具有不确定性。

两款新机定位中端，新荣耀能否守住原有市场份额？

截至目前，新荣耀仅发布了 V40 和 V40 轻奢版两款中等价位的 5G 手机。两款手机的芯片都采用了联发科推出的天玑系列芯片。

现阶段，仅凭搭载联发科中端芯片天玑 1000 和 800U 的两款 V 系列旗舰机，荣耀的竞争力并不明显。

以荣耀 V40 轻奢版为例，不少用户对其性价比产生质疑。就芯片配置而言，同样是搭载天玑 800u，荣耀 V40 轻奢版 8GB+128GB 售价 2999 元，Realme Q2 的 6GB+128GB 售价仅 1299 元。而定价同为 2999 元的红米 K40Pro，搭载的是高通旗舰级芯片骁龙 888。

而荣耀 V40 所配置的天玑 1000 + 芯片，也不是联发科发布的最新芯片，此前配备此款芯片的手机 realme x7 Pro、iQOOz1 等售价也多在 2299 元左右。相比之下，荣耀 V40 的 3599 的起售价，在价格上缺乏竞争力。

付亮认为，市场热销的芯片，订购期要好几个月，而几大手机厂商都早已签署了供应合同，荣耀作为后来者，短期内难改变被动局面。

而就这两款新机而言，在冲击高端市场之外，荣耀或许更应考虑的是，能否守住此前的市场。

近日，Counterpoint 发布的 2021 年 2 月全球智能手机市场份额数据报告显示，三星是全球市场份额第一的手机品牌，占全球智能手机市场份额的 20%。苹果全球市场份额的占比达到了 17%，排名第二。排名第 3 到第 7 的依次是小米、OPPO、vivo、华为、荣耀。其中，荣耀获得了 2% 的份额。

目前的荣耀商城一共有 12 款手机在售，其中 8 款起售价低于 2000，最低价为荣耀畅玩 9A，起售价 899 元；2 款起售价高于 3000，最高价为荣耀 30 Pro，售价 3999 元起。

此前，赵明曾对外透露了荣耀未来的发展目标，即要做到中国第一、全球前三。但目前看来，荣耀要想实现这一目标还有很长的路要走。

业内人士分析认为，荣耀独立后，虽然不受芯片供应限制，但在供应链层面已失去了在华为旗下时的优势，议价能力也会有一定程度的削弱，相应成本将不可避免地上涨。此外，在芯片方面，荣耀将与小米、OPPO、vivo 等厂商一同竞争，难度将会加大。

不过，荣耀在技术和渠道方面仍然具有一定优势。在技术方面，现在新荣耀拥有超 8000 人的团队，其中一半以上是研发人员，包含华为在深圳、北京与西安研发中心的一些团队。很多人之前曾参与过华为 Mate 和 P 的影像系统和芯片开发，比如 AI 融合影像技术、架构设计等。除此之外，如 GPU Turbo、Link Turbo 等技术也由华为剥离至荣耀。

而在渠道方面，荣耀现有的股东中包含着 30 多家代理商、经销商，这 30 余家渠道商表示全面支持荣耀品牌高端化，对荣耀产品的扶持力度不断加码。

此前，有华为做背书，荣耀能不断吸引到用户；自立门户后，荣耀如何建立独特的品牌特性以继续吸引用户，同时提升溢价能力，将是其必须要面对的问题。