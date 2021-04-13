主要对手频遭反垄断打压利好微软：借机大规模收购 “进攻性”扩张

北京时间 4 月 13 日早间消息，据报道，20 年前，美国政府以微软滥用市场地位为由对其发起反垄断诉讼。现在，微软则因为主要竞争对手遭到监管者压制而得以积极扩张自己的帝国。

微软周一宣布斥资 160 亿美元（包含净债务在内为 197 亿美元）收购语音识别公司 Nuance Communications。这笔交易将加强微软在语音转录和相关人工智能软件领域的实力。Nuance 着眼于医疗这一小众市场，通过软件将医生问诊和电子病历对话过程进行数字化。

此前一个月，微软刚刚完成对 ZeniMax76 亿美元的收购，后者是电子游戏开发商 Bethesda 的母公司。该交易将提升微软 Xbox 在电子游戏市场的竞争力。此外，微软还斥资逾 10 亿美元收购了游戏语音、文本和视频聊天平台 Discord。

知情人士透露，Nuance 的收购谈判开始于去年 12 月，与上述交易同时推进。

据悉，微软最近还与市值超过 510 亿美元的社交图片分享网站 Pinterest 接触，与之讨论出售意向。

不到 3 年前，微软花费 75 亿美元收购了 GitHub。不到 5 年前，该公司还花费 260 多亿美元收购了 LinkedIn。

这一大举收购与苹果、亚马逊、谷歌和 Facebook 等科技巨头的做法大相径庭。不仅如此，这也正值美国国会民主党议员以及包括司法部和联邦贸易委员会（FTC）在内的政府机构，密切关注苹果、亚马逊、谷歌和 Facebook 是否滥用市场地位之际。他们甚至考虑分拆这些企业，或者撤销之前已经完成的大规模收购交易。

除了微软外，亚马逊是这五大科技巨头中唯一一家在过去 5 年进行过金额超过 50 亿美元收购交易的公司——该公司在 2017 年斥资逾 130 亿美元收购了全食超市。

Nuance 则是微软五年来的第四笔超过 50 亿美元的交易。

知情人士表示，苹果、亚马逊、谷歌和 Facebook 都清楚地意识到他们面临的监管压力，所以在开展大规模收购时都显得格外谨慎。这些公司进行任何收购几乎都会引发监管者的密切关注，尤其是当他们的市值在疫情期间快速膨胀之后。

这些公司的大规模并购交易有可能成为政府采取更多严厉措施的催化剂，甚至导致公司被迫分拆或剥离资产。

但微软却得以逃脱如此密切的关注。这使微软在收购过程中面临更少的竞争，成为收购对象的首选买家——这在 5 年前是很难做到的。

微软的市值已经高达 1.9 万亿美元，但为何却得以获得不同的待遇？微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）在接受采访时分享了自己的看法：“我们的工作是提供技术，帮助医生和提供商保持所有数据安全。这不是聚合措施，而是纯粹作为平台提供商。这也让微软在多数举措上显得与众不同。”

换句话说，纳德拉认为微软只是单纯提供技术，而不对数据的所有者加以区分，但它的竞争对手使用消费者数据的方式可能有害，或者涉嫌垄断。

微软股东需要最终决定他们何时能够对该公司的扩张计划感到满足。纳德拉通过专注于企业技术帮助该公司实现复兴。Nuance 也符合这一方向。其他目标暂时还不明确，但正如投行 Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Ives）所说：“很显然，微软在竞争方面‘很有进攻性’，处于明显的强势地位。”

微软股东目前似乎没有对 Nuance 收购交易感到紧张不安——微软股价周一全天基本走平，微跌 0.02%。