谷歌内部虚拟桌面效果惊艳媲美微软同款，但仅限自己员工使用

北京时间 4 月 13 日早间消息，据报道，谷歌拥有一款虚拟桌面软件 Cloudtop，可以让员工在家访问公司内部程序。这一软件有助于让员工在家工作并保持工作效率。

不过，熟悉谷歌云业务的匿名人士透露，当谷歌的云客户要求提供虚拟桌面解决方案时，谷歌并不会将 Cloudtop 介绍给客户，而是向客户提供第三方虚拟桌面解决方案。

谷歌的做法与这方面的市场领导者亚马逊和微软形成了鲜明的对比。两家公司都拥有自己的虚拟桌面服务，在新冠疫情期间，这些服务的使用率都有所上升。对于许多首次大规模开展远程工作的公司来说，与其让管理员现场管理服务器或将 PC 邮寄给新员工，还不如让云供应商来处理这些基础设施方面的事务，这将更为便利。

去年新冠疫情期间，由于 Zoom 的新客户激增，该公司为其服务台员工注册了 1000 多个 Amazon WorkSpaces 虚拟桌面。同样在去年 5 月，油气管道运营商 TC Energy 与 Amazon WorkSpaces 签约，这样该公司的员工就可以在家安全工作。

此外，去年第一季度，微软的 Windows 虚拟桌面服务的使用量也增加了三倍，因为新冠疫情让许多企业不得不在微软的 Azure 上部署虚拟机和应用程序，从而实现让员工在家远程工作。

然而，谷歌却没有向客户提供其 Cloudtop 虚拟桌面服务的计划。

2017 年，谷歌首次向员工提供了 Cloudtop 服务，目的是帮助他们构建软件，与内部系统进行交互，并通过多人在线交谈系统进行通信。Cloudtop 可提供 Linux 和 Windows 操作系统的虚拟桌面，从而方便源代码测试。

实际上，谷歌此前已经开发了一些软件，比如 Cloud Bigtable 和 Cloud Spanner 数据库等。谷歌的互联网核心业务依赖于这些软件。谷歌还发表了相关学术论文，描述了这些软件的底层架构。这些软件的开发给信息技术行业留下了深刻印象。

2018 年，谷歌发表了一篇关于 Cloudtop 的论文。据报道，超过 25% 的谷歌员工使用了 Cloudtop，谷歌还将该软件从公司基础设施中迁移到了公共云上，以改善员工使用体验，降低总体拥有成本。

但是，Cloudtop 并没有被转化为一个面向外部客户的产品。

谷歌表示，虽然人们对远程工作虚拟桌面的需求不断增加，但目前不打算将 Cloudtop 作为云服务向外部提供。相反，谷歌将优先考虑提供第三方虚拟桌面产品，比如 Itopia，Citrix，Workspot 等公司的产品。

谷歌称，通过推广合作伙伴的产品，客户可以将他们在数据中心使用的技术扩展到公共云，从而不会被专有服务所束缚。

自新冠疫情出现以来，谷歌的第三方虚拟桌面产品发展势头强劲。2020 年，Citrix 的虚拟桌面服务收入同比增长了 13%，而 2019 年为 5%。Citrix 的毛利率接近 85%，高于标普 500 指数中 97% 的公司。

在一定程度上，这种增长对谷歌有利，因为它可获得第三方向客户收取的费用的 20%。

但据熟悉谷歌云业务的人士透露，这些第三方公司的产品并未产生轰动效果。有专家表示：“谷歌在这一领域表现平平，这有点令人意外。”