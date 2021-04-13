首汽约车回应远距离派单：司机使用不法软硬件进行飘点定位，谋取虚假里程收入

4 月 11 日文章《首汽网约车遭投诉：派单距离最近 22.4 公里，乘客要等 54 分钟》发布后，首汽约车公关部回应称，“正在查实该订单派单距离过远的原因，给用户带来不好体验表示致歉”。

首汽网约车还称，此笔订单产生过远距离派单属于违反机制反常现象，首汽约车已对该笔订单进行排查。初步调查为 “有司机使用不法软硬件进行飘点定位，以谋取虚假里程方面的额外收入或机场绑单的便利性。”

此前，蓝鲸 TMT 报道称，用户南先生在首都机场用首汽 App 约车成功后，发现网约车距离自己竟然 22.4 公里，要等候 54 分钟，而且，系统提示 “这是距离南先生最近的网约车”。

对此，南先生并不买账，认为 “这是让司机来背锅，因为该司机也抱怨曾经两次被派这么远的单子。”

以下是回应全文：

近期，网络上出现了部分关于首汽约车派单距离过长订单的新闻。首汽约车对该笔订单非常重视，正在查实该订单派单距离过远的原因。感谢媒体朋友们的监督与指导，同时首汽约车也为该乘客带来的不好体验道歉。

首汽约车的派单逻辑是优先考虑司乘距离及效率的机制，此笔订单产生的过远距离派单属于违反机制的反常现象，首汽约车已对该笔订单进行排查。在排查中，我们初步发现这类订单是有司机使用不法软硬件进行飘点定位，以谋取虚假里程方面的额外收入或机场绑单的便利性。飘点定位会对用户带来不佳的使用体验，在司机群体也会带来极其恶劣的影响，其一直是首汽约车的打击对象，首汽约车早期查实部分司机使用此非法措施套取虚假里程信息的案件已引起了警方关注。

近期飘点定位等行为死灰复燃，又有卷图重来重来的趋势。对此，首汽约车将秉持发现一例处理一例的态度，针对非法牟利的行为进行依法依规处理，严厉打击飘点定位行为。在此，首汽约车呼吁所有网约车平台、警方、市场监管部门、及全社会共同行动，积极打击飘点定位等一系列黑产市场与不法势力，净化市场环境，共同打造健康的网约车市场。