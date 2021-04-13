宁德时代加码磷酸铁锂电池，你方唱罢我登场

动力电池作为新能源汽车的核心部分，它的发展方向一直都被所有新能源车企以及动力电池厂商关注着。在动力电池的几种技术路线中，磷酸铁锂电池、三元锂电池、氢燃料电池以及固态电池的发展方向大有一种你方唱罢我登场的新气象。近日，动力电池巨头宁德时代就正在上演着一出你方唱罢我登场的大戏。

4 月 9 日，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代在未来 3~4 年间将逐渐增加磷酸铁锂电池的产能占比，三元锂电池的产能则会逐渐减少。相信了解宁德时代发家史的朋友都知道，宁德时代凭的就是三元锂电池这股东风才完成了旱地拔葱般的崛起，甚至一度把磷酸铁锂电池领域的领头羊比亚迪都踩在了脚下。

一

站在宏观一点的角度来看，我们可以把宁德时代的快速发展看作是一头站在风口上的猪，因为无论是它崛起的市场环境还是时机都完美契合“时势造英雄”这个词。

尽管在宁德时代诞生时，中国的新能源汽车市场还仅仅是处在雏形的阶段，但是国内的新能源领域已经有了一家足以让其它动力电池厂商高山仰止的企业 —— 比亚迪。小雷认为，宁德时代在创业初期之所以没有采取磷酸铁锂电池这一技术路线，有一部分原因就是因为它并不希望过早地和比亚迪产生直接的竞争关系。

在时机方面，虽然宁德时代诞生于 2011 年 12 月，但是在小雷看来，2015 年才是它高速发展的起点。在 2015 年之前，宁德时代更像是一位靠着“父辈”ATL 的关系网吃饭的二世祖，直到 2015 年才开始疯狂崛起。那么，2015 年究竟发生了什么事呢？

在 2015 年 3 月，工信部为了刺激国内新能源汽车的发展，发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》（以下简称：规范条件），这份文件的核心内容就是：中国的新能源汽车发展要以中国的动力电池生产商为主，以能量密度为王。

“以中国的动力电池生产商为主，以能量密度为王”这句话的前半部分直接将以松下、LG 为首的所有外资动力电池厂商淘汰出局，后半部分则指向了在当时能量密度表现一般的磷酸铁锂电池，而国内以宁德时代、沃特玛为首的三元锂电池厂商就此迎来了政策的春风。

2015 年发布的这份《规范条件》对于宁德时代而言显然是一份巨大的红利，但是对于以磷酸铁锂电池为主的比亚迪而言，却无疑是一记足以将它打落尘埃的重拳。

从与《规范条件》一起公布出来的《动力电池白名单》中也能够看得出来，《规范条件》不但扶持起了宁德时代这些主打三元锂电池的动力电池厂商，顺手还打压下了它们在国内最强大的竞争对手，因为磷酸铁锂电池巨头比亚迪在这一年直接消失在了动力电池补贴名单之中。

宁德时代的崛起可以说是时也命也运也，从当时的市场环境和政策上来看，它蹭足了三元锂电池能量密度高带来的红利。那么，此前把磷酸铁锂电池当成了“臭狗屎”的宁德时代，现在又把磷酸铁锂电池捧成了“香饽饽”，这又是什么骚操作呢？

二



跨界歌王雷布斯曾经说过：“站在风口上，猪都能飞起来”，对于跨界歌王的“飞猪论”，亚洲舞王杰克・马有着不同的看法，他认为：“风停了，摔死的都是猪”。宁德时代显然就是那头站在新能源领域风口上飞起来的猪，但是它却不能当那头等到风停了之后摔死的猪。

在充电桩和快充技术还没普及的数年前，纯电动汽车的实际纯电续航里程基本可以决定纯电动汽车用户的出行范围。随着目前充电桩和快充技术的普及，消费者对新能源汽车的续航能力实际上已经没有了新能源汽车发展初期那么强烈的刚性需求，所以三元锂电池最大长处也逐渐没有那么耀眼。

同样因为续航能力不再是新能源汽车发展道路上的唯一刚需，三元锂电池在安全性上的弱势就被凸显出来了。曾经被三元锂电池甩开的磷酸铁锂电池却通过近几年的猥琐发育，不但将它先天存在的安全优势发挥到了淋漓尽致，而且还通过 CTP 技术弥补了能量密度上的不足。

磷酸铁锂电池除了拥有消费者如今最为关注的安全优势之外，低廉的成本也是它能够翻身农奴把歌唱的主要原因。目前各大车企都在追求增效降本，再加上我国的政策也在关注电池安全。三元锂电池成本高、不安全，而磷酸铁锂电池价格便宜，安全，并且在能量密度方面也有着令人满意的提升；此消彼长之下，磷酸铁锂电池终于又站在了新能源汽车发展的风口之上。

总结

通过宁德时代崛起的过程就能看得出来，这是一家对时势把控相当精准的公司，它作为动力电池领域的巨头，当然也知道它曾经依仗的三元锂电池只是顺应时代而生的产物。如果它过于依赖三元锂电池，那么它终将被时代所抛弃。目前三元锂电池的发展已经疲态尽显，而宁德时代在这个时候选择增加磷酸铁锂电池的产能，减少三元锂电池的产能，就是它想要在新时代中立于不败之地的又一次站队。

至于三元锂电池的结局将会如何，小雷认为三元锂电池这条技术路线在固态电池正式量产普及之前或许不会彻底消亡，但是只要没有解决安全和成本方面的问题，那它就肯定不会再有成为主流动力电池的机会。