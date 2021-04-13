从数据入手，评析中国联通的员工薪酬待遇：2020 年大幅提升

4 月 13 日消息 中国联通在 3 月初公布了其 2020 年业绩报告。数据显示，中国联通在 2020 年取得了不错的经营业绩，而且更重要的是依靠真奖真罚和有奖有罚逐步建立了比较强悍的执行力。无论是经营业绩还是公司执行力，这都离不开薪酬的激励作用。今天我们和大家从中国联通的官方数据入手，一起研究一下中国联通员工 2020 年的薪酬待遇情况。

一、2020 年薪酬待遇大幅提升

中国联通 2020 年财报显示，随着公司经营业绩上升，同时加大引入创新人才，人工成本发生人民币 557.4 亿元，同比增长 10.3%，增长量为 52.2 亿元，所占营业收入的比重为 18.35%，占主营业务收入比重为 20.21%，高于中国电信。

中国联通 2019 年财报显示，2019 年当年人工成本发生为 505.2 亿元，较 2018 年增长 4.9%，增长量为 23.8 亿元，所占营业收入的比为 17.39%，占主营业务收入的比重为 19.11%，高于中国电信，更是远高于中国移动。

2020 年中国联通的人工成本增量实际上已经超过了净利润的增量。数据显示，中国联通 2020 年净利润达 125 亿元，同比增长 10.3%，增长量大约为 12 亿元。从这一点可以看出，中国联通人工成本增长量远大于净利润增长量。

中国联通的人工成为为什么会有这么大幅的增长？媒体公关报道显示，2019 央企业绩考核中，中国联通被评为 A 级。如此以来监管层核发的薪酬总额自然会增加，其实不但普通员工的平均薪酬增长，而且其高层的薪酬总也增加了。

有媒体专门以董事长王晓初为例，对中国联通高管的薪酬情况进行了分析。王董 2016 年税前薪酬为 68.68 万元，2019 年为 71.33 万元，2020 年增长到 92.07 万元。这个例子非常明确地说明，上下同心干出业绩后，大家都会受益。

二、人均薪酬待遇有所提升

中国联通财报公布数据显示，2020 年其在职员工数量为 24.2121 万人，较 2019 年 24.379 万人减少了不到 1700 人。一方面是人工成本的大幅提升，一方面是员工总量的减少，两相作用导致中国联通 2020 年人均薪酬待遇有了较大提升。

经过计算推知中国联通 2020 年员工平均薪酬待遇为 23.02 万元，相较于 2019 年的 20.72 万元有了较大增幅。目前我们尚未查询到中国电信 2020 年的员工人数，如果按照去年的员工人员计算的话，那么其平均薪酬为 23.22 万元。

中国联通的整体实力不但落后于中国电信，更是被中国移动远远抛在身后。不过仅从薪酬待遇来说，对于处于平均薪酬低位的中国联通员工来说，不管大家的真实感受如何，数据显示大家 2020 年的幸福感是大幅提升的。

我们这里仅仅是以平均数进行分析，有可能不够精准，毕竟基层和总部的差异巨大、经济发到地区和欠发达地区的差异也很大，就是统一地区不同县区分公司因为业绩的差异导致大家的薪酬待遇也会有较大差异。

三、劳务外包工时费大幅降低

中国联通财报公布数据显示，2020 年和 2019 年其劳务外包支付报酬总额分别为 693652 万元和 146662 万元，劳务外包工时总数分别为 311740488 和 26552275。据此得知中国联通 2020 年和 2019 年工时费分别为 22.25 元和 55.24 元。

中国联通年度财报中并没有明确支持劳务外包包含哪些项目。我们仅仅从相关公开数据进行推算得知其工时费在 2020 年出现了大幅下滑情况。我们不确定这种下滑的具体原因，希望因为数据汇总有误，虽然这种可能性太小了。

2020 年公开报道显示，中国联通多地出现了“裁员”情况，有多家自媒体还贴出了劳务工抗议的条幅。虽然我们不确定这种裁员新闻的真实性，但是通过大幅降低劳务费方式的变向裁员操作是大量使用外包员工公司的惯常操作。

四、人工成本之外还有额外福利赠送

经中国联通董事会、监事会审议通过，2020 年 4 月 9 日公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁并上市。虽然享有股票期权的员工只是极少数人，但是正常人工成本之外，还能有这笔额外的收益，幸福感自然满满的。

被授予股票期权的人能有多少收益？这是包括中国联通员工在内的很多人都想知道的信息。中国联通公开信息显示，中国联通激励对象的认购价格均为人民币 3.79 元 / 股，大家可以根据 2020 年中国联通的股票走势进行收益推算。

其实大家不要羡慕别人，大额福利又来了。中国联通公告称拟以集中竞价交易方式使用不低于人民币 12.5 亿元，不超过人民币 25 亿元的自有资金，以不超过人民币 6.5 元 / 股的价格回购公司 A 股股份，后续用于实施股权激励计划。

中国联通 2020 年的这波薪酬待遇爆增让其直接追赶上了平均薪酬最高的中国电信，而且目前中国联通的业绩走势预示着 2021 年的薪酬待遇大概率也会有大幅增长。