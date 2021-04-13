澳大利亚成电动车 “奇葩市场”：占比仅 0.7%，政府不支持甚至反对

北京时间 4 月 13 日上午消息，据报道，在全球富裕国家中，特斯拉品牌以及纯电车行业成为 “当红炸子鸡”，然而澳大利亚人却对纯电车不感冒，该国拖拉机的销量都是纯电车的两倍之多。

占比极低

澳大利亚人热爱汽车，然而在 2020 年该国新车销量中，纯电车仅仅占到 0.7%。而在英国和欧盟，这一比例超过 10%。

澳大利亚对纯电车的冷淡让汽车行业有些恼火。他们推迟或者干脆不在澳大利亚发布新款电动车，而是更加热衷于那些政府提供丰厚补贴、制定了庞大二氧化碳减排目标的国家。最近，欧洲最大汽车制造商大众曾将澳大利亚的电动车政策比喻为 “第三世界国家”。

根据一份研究报告，在 20 国集团的道路运输减排方面，澳大利亚是表现最差的国家之一。该国排名落后于印度尼西亚、土耳其等国。这也体现出正在大规模变革的全球汽车行业和澳大利保守派政府之间的一种分歧。

位于澳大利亚悉尼市的 “电动车理事会”的首席执行官贾法里（Behyad Jafari）表示，对于电动车行业来说，澳大利亚是一个与众不同的 “存在敌意”的市场，该国的政策促使消费者更愿意购买高排放燃油车。他希望澳大利亚政府也能够学习英国和欧洲，向电动车买家发放补贴。

没有补贴

在澳大利亚的二氧化碳排放中，运输行业占到了 18%，澳大利亚国民平均排放量在全球名列前茅。此外，去年澳大利亚的大规模林火烧掉了相当于英国的面积，毁坏了 3000 多栋房屋，凸显了该国在气候变化影响下的脆弱性。

2020 年，澳大利亚莫里森政府发布的 “技术投资路线图”提到，要关注电池、混动车（包括插电混动车）的发展。该政府今年二月份发布的 “未来燃料战略”讨论书也表示，电动车可以帮助减排，但是澳政府拒绝提供消费补贴。

各种因素让澳大利亚成为全球电动车厂商的鸡肋市场，该国的充电站网络建设也难以获得投资。

大众公司在一份声明中表示，对于零排放汽车，澳大利亚政府似乎采取了漠视甚至是反对的态度，在某些方面，“澳大利亚的电动车政策可以和一个第三世界国家相比”。

厂商冷淡

德国大众希望到 2025 年成为全球电动车领军企业，该公司去年在欧洲推出了旗舰车型 ID.3, 后续还要发布 ID.4。不过大众表示，这两款车型 2023 年之前不会在澳大利亚推出。

日产公司的一些电动车车型也避开了澳大利亚，该公司批评该国缺乏一致的全国性电动车发展目标和支持政策。

如果没有政府补贴，纯电车高昂价格对于消费者来说形成了障碍。悉尼一位汽车营销人士凯勒（Greg Caleo）表示，他喜欢电动车，并希望购买一辆为孩子们做一个榜样，但是他没有能力负担 8 万澳元（相当于 6.1 万美元）的价格。凯勒仍然在开一辆车龄 8 年的梅赛德斯车，“我要把它开到散架。”

价格高昂

政府统计数据显示，截至去年底，澳大利亚在售的电动车型号有 50 多款，但是只有少数几款的价格低于相对应的燃油车型号。比如特斯拉的 Model 3 在澳大利亚标价 6.69 万澳元，高配版 Model S 标价 18.999 万澳元。作为对比，特斯拉在美国销售的 Model 3 定价 3.849 万美元，而在中国的定价则为 24.99 万元人民币（约合 3.8 万美元）。

日产的聆风（Leaf）是一款经典电动车，该车在澳大利亚的售价竟然高达 5 万澳元，这比该国热销的燃油车型号丰田 HiLux 和福特 Ranger 高出了 1.6 万澳元。

随着电动车价格下降到燃油车水平，澳大利亚的市场还将扩大，但是目前整体需求还是比较疲软。研究机构 “彭博 NEF”去年表示，到 2030 年，电动车在澳大利亚车市中将只占到 18%，2040 年可能增加到 64%。

时至今日，澳大利亚道路上的电动车寥寥无几，监管政策缺乏确定性。只有在人口稠密的东海岸地区，电动车车主才能够找到充电站。澳大利亚电动车理事会去年发布的报告显示，在塔斯马尼亚和北领地地区，所有的电动车充电站加起来只有几十座。

上述业内人士贾法里表示，缺乏政策是澳大利亚电动车市场各种问题的根源。