联想杨元庆公布新财年五大目标：所有 PC 类别领域成为全球冠军

4 月 13 日上午消息，联想集团今日举行 2021/22 财年誓师大会。联想集团董事长兼 CEO 杨元庆在演讲中指出，未来将面临三大趋势，同时还公布了新财年五大目标。

杨元庆表示，面向未来，围绕 3S 战略的创新将大显身手，目前正面临三个明显的趋势：

第一个趋势是信息消费升级。在成熟市场，是从 “一家一台”电脑或平板到 “一人一台”的过渡。而在新兴市场，是从 “一人一台手机”到 “一人一台手机加电脑或平板”的过渡。第二个趋势是信息基础设施升级。今天，客户购买的是算力和解决方案，是应用和服务导向，他们需要的是基础设施的设计、建设、运维的全过程的服务。第三个趋势，是从数字化向智能化的应用升级，其核心是人工智能，建筑在数据、算力和算法这三大要素的基础之上。

同时，杨元庆向团队提出了新目标。

“PCSD 团队，你们能不能在保持行业领先盈利能力的前提下，在所有客户类别领域，全部成为无可争议的全球冠军？”

“移动团队，你们能不能稳稳保持盈利性增长的势头，并且用创新的 5G 产品拓展更多市场？”

“ISG 团队，你们能不能继续超越大市，实现双位数的年比年增长？”

“SSG, 作为最年轻的业务团队，首要任务当然是锻造新能力，同时，你们能不能打造出 5 个具有灯塔效应的、可复制的垂直行业解决方案案例，你们的营业额增速能不能达到公司整体增速的两倍？”

“中国区和国际销售组织，能不能基于原有的 IDG 销售平台，把不同业务的协同效应最大化，支持 ISG 和 SSG 一起实现 20% 以上的业务增长？”