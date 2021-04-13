法拉第未来：FF 91 将搭载英伟达安培架构的 Drive Orin 芯片

IT之家 4 月 13 日消息 ，据法拉第未来官方微博，法拉第未来（FaradayFuture）宣布，将在其极致奢华旗舰产品 FF 91 电动车上搭载英伟达 NVIDIA Drive Orin 平台芯片。

据称，选择使用下一代 NVIDIA DRIVE Orin 系统级芯片 (SoC)，再次证实了 FF 与英伟达的紧密合作，以及 FF 基于利用 NVIDIA DRIVE 平台实现持续改进和隔代产品性能飞跃的无缝衔接能力。

IT之家了解到，FF 91 计划在 2022 年上市时实现先进的高速公路自动驾驶功能和先进的停车和召唤功能。

FF 的 I.A.I 副总裁 Hong Rao 表示， "英伟达在人工智能和自动化方面的世界级专业技术对我们的产品和技术架构至关重要。他们产品的可靠性和高质量的支持，将在我们全力推进加速发布 FF 91 的过程中，进一步提升 FF 91 的自动驾驶能力。"

作为汽车制造商们在 2022 年生产排期的首选，NVIDIA DRIVE Orin 包含：

高达 210 亿个晶体管

集成了 NVIDIA Ampere GPU 架构

12 个 Cortex-A78 ARM 64CPU

深度学习和计算机视觉加速器

可以提供每秒 254 万亿次操作的性能

▲图源官方

据彭博报道，英伟达当时时间周一表示将推出该公司第一款服务器微处理器，进一步杀入英特尔最赚钱的市场领域。另据新浪数码，英伟达当天共推出三款基于 Arm 架构打造的处理器，包括 Grace、BlueField-3 DPU，还有用于自动驾驶的汽车 SoC 芯片。其中 Grace 是是今天最引人注目的产品，名字来自计算机科学家 Grace Hopper。