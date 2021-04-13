手机市场 “内卷化”，游戏手机需求模糊，我们真的需要吗

随着联想拯救者 2 Pro 游戏手机的发布，今年游戏手机这一细分赛道里的常驻玩家，包括黑鲨、红魔、ROG 的新品均已登场亮相。

近两年游戏手机市场虽然呈现出一片热闹景象，但围绕游戏手机是不是“伪需求”依然争议不断。一方面，旗舰机和游戏手机的界限越来越模糊，主流手机厂商不断推出主打游戏性能的水桶旗舰机；另一方面，旗舰机在性能配置上已满足大部分中轻度游戏用户时，必然不能触及更广的用户群，游戏手机也因此在销量上难有突破。

那么，为何主流厂商仍要瞄准游戏手机这一细分赛道呢？

手机市场「内卷化」，游戏手机需求模糊

正所谓“存在即合理”，游戏手机之所以能在短时间爆发，与手机行业市场竞争紧密相关。

Canalys 报告显示，中国大陆智能手机市场 2020 年第四季度出货量达到 8400 万部，同比下降 4%。2020 年全年出货同比下跌 11% 至 3.3 亿台。

手机市场已急剧饱和，面对如此严峻的环境，如何抢占未开发的细分增量市场成为了手机品牌的重要之战。

此时，手机厂商看到瞄向了增长迅猛的电竞市场。报告显示，2020 年中国电竞收入将预计达到 3.151 亿美元，中国电竞的营收份额占到了全球电竞总营收的三分之一。而在 2021 年，中国将会是全球范围内电竞规模最大的市场，营收或将达到 3.601 亿美元，同比 2020 年增长了 14.0%。

中国电竞市场的爆发式增长，还带货了移动手机游戏市场。根据易观 2020 年报告显示，中国移动手机游戏用户在 2020 年达到 6.8 亿。

于是，我们看到游戏手机这一细分市场就成为手机厂商必争的蛋糕。除了黑鲨、红魔、ROG 这些主营游戏手机的厂商外，华米 ov 和联想也都将矛头瞄准了游戏手机。

但是，游戏手机并没能复刻游戏笔记本的成功。市场数据显示，2018 年全球游戏笔记本销量同比增长 31%，这还是在全球 PC 销量和 PC 游戏销售额双双下滑的前提下。而游戏手机虽然市场喧嚣，不过仍属于小众市场。

究其原因，一是游戏手机在性能方面与旗舰手机比没有明显优势，很多核心基础配置基本相同；二是使用场景的局限，作为移动智能设备，在考虑性能体验的同时，还有兼具功耗与续航，这就是为什么很多游戏本可以搭载超频 CPU 来翻倍提升性能，而在手机芯片上却很难实现超频。

如此一来，游戏手机的优势又在哪里呢？

游戏手机还需做足差异化

不论是黑鲨、红魔、ROG，还是联想拯救者，围绕游戏手机这一细分赛道需要深耕细作，否则华米 OV 头部厂商一旦全力跟进，很容易借助市场优势挤掉其他玩家。

目前来看，基于现有的安卓系统、Arm 主导的核心芯片架构，手机厂商很难在硬件、系统上带给用户在游戏体验上质的飞跃。所以，我们看到游戏手机“专业户”更愿意在散热方面下功夫，以此来保证手机性能的稳定输出。比如黑鲨 4 Pro 采用了夹层液冷散热系统，红魔游戏手机 6 采用了 6 层多维散热系统，拯救电竞手机 2 Pro 则采用了一套集成式中置散热系统。

这里面比较有特色的应该是拯救电竞手机 2 Pro，整体设计充满了联想的工程师思维，采用“ATA 2.0 中置架构”，手机中间位置拥有双涡扇增压液冷主被动一体中置散热系统。拥有两个风扇，一分钟可以实现空气内外流通 750 次，最大 VC 散热面积达到了 4730 平方毫米，散热效率再度提升。

操控体验也是游戏手机“专业户”的主打项，黑鲨 4 Pro、ROG 游戏手机 5、腾讯红魔手机 6、拯救电竞手机 2 Pro 都配备了肩部按键，特别是黑鲨 4 Pro 搭载的实体提升肩部按键，在四款游戏旗舰手机中可以说是做到了极致，升降式设计，可以说是在游戏手感上兼顾日常使用，是非常创新的设计方式。