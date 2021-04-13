贝索斯发力：蓝色起源有望于本月二次测试新谢泼德号，以检验载人航天能力

4 月 13 日消息，据外媒 Wccftech 报道，亚马逊 CEO 杰夫 · 贝佐斯旗下的航空航天企业 Blue Origin（蓝色起源公司）已从联邦航空局（FAA）获得了一项临时飞行管控（TFR）许可，用于在德克萨斯州范霍恩附近进行飞行试验。

Wccftech 猜测，本次发射很可能与新谢泼德号（New Shepard）今年第二次太空亚轨道测试相关，目的是为了在亚轨道空间模拟月球重力运行而测试火箭的载人太空飞行能力。今年 1 月，新谢泼德号进行了首次载人太空飞行能力。蓝色起源动作频繁，或许与竞争对手太空探索技术公司（SpaceX）不断施加压力有关。

一、新谢泼德号或将迎今年第二次发射

最新发布的 TFR 限制了 4 月 14 日至 4 月 17 日期间德克萨斯州范霍恩上空的空域行动。虽然该限制没有明确提及，但它确实声明是 “为火箭发射和回收提供安全环境”。

Wccftech 猜测，蓝色起源很可能正在为 2021 年的第二次新谢泼德号发射做准备。

▲ 新谢泼德号往期发射过程

新谢泼德号高 60 英尺（约 1828.8 厘米），自 2015 年起开始测试。测试目的是确保该系统带乘客实现短途旅行的可靠性和安全性。

从太空返回后，新谢泼德号可以垂直降落在地面上。一般来说，当火箭飞向太空时，会有很多保护罩从火箭上分离出来掉落在地面，但新谢泼德号保护罩上的降落伞具有减速功能，以至于零件不再粗暴地砸在地面上。

▲ 新谢泼德号乘员舱在 1 月 NS-14 任务中成功测试后返回

今年 1 月，该公司进行了在 NS-14 任务期间完成了亚轨道载人太空飞行能力的测试。亚轨道一般是指距地面 20～100km 的空域，这一区域既不属于航空范畴，也不属于航天范畴，但对于情报收集、侦察监视、通信保障以及对空对地作战等有很大发展前景。

NS-14 是新谢泼德号的第 14 次飞行，但是其中乘员舱的首次测试。此次测试是在其开始载人亚轨道飞行之前，对新舱、新环境控制系统、舱内显示器和乘客通信系统进行的验证飞行。

TFR 日期内蓝源公司是否会继续测试新谢泼德号的乘员舱，目前尚不清楚。

二、新谢泼德号可降低科学研究成本

新谢泼德号测试任务中所使用的技术与该公司计划在 NASA 阿尔忒弥斯任务中运用的技术相似。用于测试的传感器包括激光雷达传感器、惯性测量单元和相机等。



蓝色起源希望通过新谢泼德号实现亚轨道飞行后，降低向国际空间站（ISS）发送科学有效载荷的成本，为美国国家航空航天局（NASA）执行科学任务。

▲ 新谢泼德号乘员舱外形展示

对于寻求体验零重力荷载的研究人员来说，新谢泼德号将满足他们的需求。

在最近的试飞中，该公司测试了乘员舱热控制系统、机组人员面板和扬声器的升级。

新谢泼德号由一台 BE-3 发动机提供动力，该发动机使用液氧 / 液氢作为燃料，海平面推力为 49.5 吨。蓝色起源公司还打算在新格伦火箭的第二（上）级使用这种发动机的改进版本。

三、此次测试不涉及新格伦火箭

此次测试中不涉及重型轨道运载火箭新格伦（New Glenn），因为蓝色起源已于今年 2 月宣布新格伦火箭首发推迟至 2022 年第二季度。

新格伦是一组可回收火箭，在起飞和到达太空后，可以垂直返回地球的发射场地。

据了解，与其他火箭相比，新格伦火箭块头大，直径约为 7 米，二级版本 “新格伦”火箭高约 82 米，三级版本火箭高 95 米。它的体积几乎和土星五号运载火箭不相上下，土星五号运载火箭曾把人类送上了月球。

▲ “新格伦”与其他火箭的高度对比图

新格伦配备自研引擎 BE-4 发动机，该发动机 2015 年起计划开发，采用液氧 / 甲烷推进剂，海平面推力为 247.5 吨，比 SpaceX 猎鹰 9 号配备的梅林 1D 发动机推动力更强。SpaceX 猎鹰 9 号使用 9 个梅林 1D 提供动力，新格伦则由七台 BE-4 发动机提供动力。

结语：蓝色起源载人飞行测试正在推进中

自今年 1 月起蓝色起源完成亚轨道载人太空飞行能力的测试，再到本月即将进行的二次飞行测试，新谢泼德号真正用于载人飞行的蓝图或许不再遥远。

蓝色起源负责宇航员和轨道销售的总监阿丽亚娜 · 康奈尔（Ariane Cornell）在今年的访谈中提到：“我们离载人飞行真的很近了。”“2021 年将会有很多乐趣。”