联想刘军：新财年 PC 份额目标破 42%

4 月 13 日午间消息，在今日联想集团新财年全球誓师大会（中国站）上，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆分享了 2020/21 财年前三季度业绩，集团总营业额年比年增长了 12%，税前利润上升了 48%，有望在全财年达到新的里程碑。同时，杨元庆还立下了新财年新目标，要求 ISG 团队以及 SSG 团队都能够实现双位数的增长，同时 PCSD 团队实现全品类的全球冠军。

随后，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在誓师大会上发表了主题为《龙腾虎跃开新局》的演讲，回顾中国区上个财年成绩的同时，也为新财年确立了 Dream Goal。他表示，联想中国区上个财年全面打超小目标，新财年将推出针对 PC 的“龙计划”，针对于智能产品、智能基础设施和智慧服务的“虎计划”，以及“擎天”技术架构 ，以“新 IT”赋能智慧中国，共创智慧未来。

在总结 2020 财年联想中国区转型成绩时，刘军表示，虽然市场环境严酷，但联想中国区把握住了新基建和在线经济等带来的历史机遇，两大转型取得阶段性胜利。

新财年，刘军为联想中国区设立的 Dream Goal 包括：PC 市场份额超越 42%，智能产品营业额同比提升 80%，智能基础设施营业额同比提升 15%，智慧服务营业额同比提升 36%。

以客户为中心转型方面，刘军提到了几个亮点。IDC 的数据显示，前三个财季联想在国内的 PC 营业额市场份额达到 39.8%，创下历史新高，稳居第一。其中，大客户业务 PC 销量市场份额达到 55.5%，年比年实现高位正增长；SMB 业务线上线下渠道体系迸发活力，全新构建的客户直达模式异军突起；消费业务通过三年直达消费者的变革，PC 销量市场份额年比年狂增近 6 个百分点，创下历史新高。