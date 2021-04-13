与马斯克、贝佐斯在太空竞争，Telesat 这家卫星运营商凭什么

4 月 13 日消息，据路透社报道，全球领先的加拿大卫星运营商 Telesat 正在筹备发射一个低地球轨道（low-earth-orbit；LEO）卫星星座，从太空提供高速全球宽带。此次发射代表 Telesat 将与 SpaceX、亚马逊这两位该领域的头部玩家展开竞争。

▲ Telesat 办公室

卫星通信公司 Telesat 于 1969 年成立，在卫星服务方面已持续运行几十年。与 SpaceX 和亚马逊专注于消费市场不同，该公司专注于商业市场。虽然首批 LEO 卫星星座于 2023 年初才首次发射，但公司表示，该 LEO 卫星因价格、速度等优势将在未来两年更有竞争力。

一、2023 年首发 298 颗卫星，2024 年提供全球服务

Telesat 的首次发射计划于 2023 年初发射，而当前马斯克的 Starlink 卫星已经在轨道上运行了约 1200 颗。

市场研究公司 Quilty Analytics 的卫星行业高级分析师凯莱布 · 亨利（Caleb Henry）表示，星链（Starlink）卫星在 2019 年至 2024 年的快速部署让 SpaceX 抢先赢得了客户。

但 Telesat CEO 丹 • 戈德伯格（Dan Goldberg）表示，Starlink 的先行优势最多持续 24 个月，“没有人会在这段时间内锁定整个市场。”

▲ Telesat 卫星控制器首席技术官迈克尔 · 阿森诺办公中

Telesat 的目标是在 2023 年初发射泰雷兹阿莱尼亚宇航公司（Thales Alenia Space）制造的第一批 298 颗卫星，同年晚些时候在高纬度地区提供部分服务，2024 年提供全球服务。

二、入局 LEO 卫星虽晚，但价格、资源、经验优势明显

当 Telesat 发射第一颗卫星时（1972 年），特斯拉公司 CEO 马斯克只有一岁。

如今，马斯克正与他的公司 SpaceX 一起将 Starlink 的 LEO 卫星送入轨道。贝佐斯创立的亚马逊公司也正在计划一项名为 “柯伊伯计划”（Project Kuiper）的 LEO 卫星，通过部署数千颗 LEO 卫星，在全球范围内提供宽带互联网接入服务。

尽管竞争激烈，戈德伯格表示很有信心，称 Telesat 的 LEO 卫星星座是全球宽带传输领域的可持续性竞争优势。

一方面是价格优势。戈德伯格表示，他们的 LEO 卫星价格比 SpaceX 和亚马逊低得多。据估计，Telesat LEO 卫星成本仅 100 亿美元，是 SpaceX 和亚马逊项目的一半。戈德伯格说：“我们认为我们正处于最佳状态。”

另一方面是资源优势。不同于 SpaceX、亚马逊专注于消费市场，Telesat 长期专注于商业市场。分析师亨利表示，Telesat 专注于商业客户是正确的。“SpaceX 和亚马逊均已承诺投入 100 亿美元为消费市场优化卫星星座。如果 Telesat 可以花一半的钱为企业创造一个高性能的系统，那么将会非常有竞争力。”

此外，Telesat 的行业经验也可能提供优势，因为它在卫星服务方面已持续几十年。研究公司 BryceTech 的首席执行官卡丽莎 · 克里斯滕森（Carissa Christensen）说道：“Telesat 是一家卫星运营商，在卫星运营方面拥有专业知识也有经验积累的优势。”不过她补充道，她认为最终只有 2-3 个 LEO 卫星星座能幸存下来。

▲ Telesat 卫星控制器技术员史蒂夫 · 拉普安普特办公中

在 LEO 卫星星座建设上拥有大量优势的 Telesat，在发射硬件上略有不足。因此，Telesat 进行发射采购，希望大量购买运载火箭，计划 “连续多月，每月发射一次”以完成星座建设。

2019 年，Telesat 与贝佐斯的航空航天公司 Blue Origin（蓝色起源）签署了发射协议。Telesat 的首席技术官大卫 · 温德林（David Wendling）说，目前正在与另外三家公司进行讨论。这三家公司分别是日本的三菱重工有限公司、欧洲的阿里亚内格罗公司和马斯克的 SpaceX 公司。温德林说，将在几个月内作出决定。

三、LEO 卫星布局源于 6 年前，CEO 称将持续奋战

戈德伯格回忆道：六年前，当他意识到随着流媒体播放平台奈飞（Netflix）和视频流技术的兴起，以及光纤保证了闪电般的互联网连接时，公司商业模式面临危机，他简直失眠了。

那时，Telesat 的 15 颗地球静止轨道卫星主要为电视广播公司、互联网服务提供商和政府网络提供服务。所有这些公司都越来越担心从离地球上空 35,000 公里（22,200 英里）以上的轨道飞行器上的反射信号延迟或时间延迟。

▲ 戈德伯格展示写满最初 LEO 卫星星座想法的餐巾纸

然后在 2015 年，戈德伯格在从巴黎工业会议回家时，突然想到了如何改善 “延迟”问题，在餐巾纸上写下了最初关于 LEO 卫星星座的想法。

这些想法最终促成了 Telesat 的 LEO 卫星星座，该轨道卫星将比地球轨道卫星离地球近 35 倍，将以近似光纤的速度提供互联网链接。

▲ 低轨卫星系统优势

他说，执行 LEO 卫星星座的计划让他夜不能寐。“当我们决定走这条路时，宇宙中最富有的两个人并没有专注于自己的低地轨道网。”

目前，Telesat 正在确定融资，并将于今年夏天某个时候在纳斯达克上市，之后还可能在多伦多交易所上市。目前，该公司的主要股东是加拿大公共部门养老金投资委员会（Public Sector Pension Investment Board）和洛拉尔航天通信公司（Loral Space & Communications Inc）。

戈德伯格说，法国和加拿大的出口信贷机构 BPI 和 EDC 预计将成为主要的贷款机构。魁北克省政府为其贷款 4 亿加元（约合 3.17 亿美元）。加拿大联邦政府承诺贷款 6 亿加元（约合 4.77 亿美元），成为公司的首选客户。

该公司在 2020 年还公布了 2.46 亿加元（约合 1.96 亿美元）的净收入。

结语：低轨卫星星座巨头之战在即

Telesat 在低轨卫星星座的布局，将让国外相关市场呈现三足鼎立之势。与此同时，中国也于 2018 年起部署首个低轨卫星物联网星座 “天启星座”，计划 2021 年年底前部署完成，将为全球物联网用户提供卫星数据服务，实现 “空天地海一体”的卫星物联网生态系统。

传输延时更短、路径损耗小的低轨道卫星通讯，不仅能够为用户终端提供高效、更具性价比的数据分发服务，还将激活商业市场的真正潜力，带动 5G 产业的繁荣。