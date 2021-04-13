瑞士超算中心宣布与英伟达打造最强 AI 超算，搭载新款 Grace CPU

IT之家 4 月 13 日消息 根据英伟达官方的消息，瑞士国家超级计算中心 (CSCS)、慧与 (HPE) 和 NVIDIA 今天宣布，将打造有望成为世界上性能最强的 AI 超级计算机。“Alps”系统计划于 2023 年问世，将取代 CSCS 现有的 Piz Daint 超级计算机，成为通用计算系统，向瑞士和世界其他地方的研究人员群体开放。

英伟达表示，慧与公司将基于新的 HPE Cray EX 超级计算机产品线构建 Alps 系统。该产品线是下一代从头设计的高性能计算 (HPC) 架构，能够高效处理庞大、日益增长的复杂数据。该超级计算机拥有 HPE Cray 软件堆栈，可提供软件定义的超级计算体验以及 NVIDIA HGX 超级计算平台，包括 NVIDIA GPU、NVIDIA HPC SDK 和全新的基于 Arm 的 NVIDIA Grace CPU。

Alps 系统利用 NVIDIA CPU 和 GPU 之间的紧密耦合，在两天内就可以完成全球最大的自然语言处理模型之一 GPT-3的训练，这比目前由MLPerf 公认的全球领先 AI 超级计算机 NVIDIA 2.8 AI exaflops Selene 快 7 倍。

IT之家了解到，该系统将推动各领域的突破性研究，包括气候和天气、材料科学、天体物理学、计算流体力学、生命科学、分子动力学、量子化学和粒子物理，以及经济学和社会科学等领域。