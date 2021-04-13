抖音升级青少年模式，上线 “发现”频道、适龄推荐等功能

4 月 13 日消息，抖音宣布升级青少年模式，最新上线了 “发现”频道，此频道下，系统将针对不同年龄的用户匹配适龄内容，同时孩子也可以使用安全搜索功能探索自己感兴趣的内容。

公开信息显示，抖音早在 2018 年 7 月就上线了青少年模式相关功能，该模式只出现由平台精选、适宜青少年观看的内容，并无法观看直播或是充值打赏。此次升级后，在推荐页面外新增了 “发现”频道，提供体系化的知识，同时还推出了安全搜索功能，满足青少年定向获取感兴趣内容的需求。

“发现”频道还推出了合集功能，将孩子感兴趣的内容更加结构化呈现，让孩子不仅仅是碎片化地接收信息，而是能针对感兴趣的内容进行深度学习。用户设置不同年龄系统就会匹配适龄内容。目前相关合集数量超千个，总时长达 5 万多分钟。

“我们希望青少年能够真正通过这一模式‘学知识、观世界’。”抖音青少年模式产品经理曹天羽表示。据悉，抖音也是业内首家在青少年模式下提供相关功能的短视频直播平台。

与此同时，抖音组建专门团队筛选并推出 “萌知计划”，发动优质作者一起参与到青少年内容的创作当中。曹天羽表示抖音青少年模式的内容均需经双重审核，确保内容符合公序良俗、过滤危险行为、屏蔽成人化内容。此外，平台还特别注重内容的信息增量、严谨准确和生动易懂。

此外，抖音还推出了青少年守护官的功能，招募家长参与，对平台上的视频是否适合未成年人观看进行投票评价，借此引入家长视角，不断优化内容标准。

关于青少年模式是否可被破解的问题，抖音表示，抖音青少年模式开启后，用户无论是卸载 App 还是重新登录均无法破解。

抖音直播产品经理范永清还介绍，所有用户在抖音开播均需要实名认证，根据抖音规范，未成年用户无法发起直播。同时，实名认证的未成年用户账号或开启青少年模式的账号无法充值打赏。直播期间，系统如检测到某打赏账号疑似是未成年人，将要求账号进行实名认证，如确认为未成年人，该笔消费将被拦截，该账号也将被禁止在抖音充值打赏。

家长如发现孩子在抖音进行了充值打赏，在 App 内点击 “未成年人退款”，提交与孩子的监护关系证明，无需额外举证，经系统审核通过后就会全额退款。目前抖音未成年人退款的平均时间仅需 19.7 小时。据统计，2020 年 5 月至 2021 年 3 月，抖音直播共为 3.6 万个用户办理了未成年人打赏退款。

抖音安全中心相关负责人表示，过去一年共封禁针对未成年人的恶意账号 20 多万个，下架违规视频 200 多万条。