王勇兵：北斗服务商将开始洗牌，“90% 做的是投机而不是投资”

日前在深圳举办的 “2021 中国车联网大会暨第十六届中国卫星导航运营商大会”上，广东省北斗移动物联网产业研究院执行院长王勇兵发表演讲表示，北斗是利国利民的事业，北斗服务商将是永续经营的，是 “交通新基建”的系统集成商和服务商，面临建设交通强国的大机遇，必须要乘势而上。

同时，业界必须看到，北斗服务商已经到了一个发展瓶颈，尽管在细分领域能够获得稳定的业务，但很难出现做大做强的质的飞跃。原因主要有三个：

一是北斗行业的企业，90% 做的是投机而不是投资，能够抓住政策红利能够赚取一桶金，但不对行业进行长久投资。

二是过于依赖政策，过于依赖政府主导的业务模式，靠资源、拉关系做业务，使得企业难以开展正常的市场竞争。例如某个地区，一台货运车辆一年的挂靠费只收 10 元，那么服务将如何保证？

三是同质化非常高，做的业务类型相同。

很多北斗服务商是 “三无企业”：无技术、无平台、无人才，能够在自己的地盘落地服务，但在技术、平台、产品上没有根基，设备和平台都依靠外采。当跨界力量进场时，难免会被 “降维打击”。

当然，北斗服务商也有自身优势，且优势大于上述困境。包括六个：本土化服务体系、区域性资源、本地化的高质量数据、一些业务的落地能力、快速响应的组织实施能力、多元化需求提供能力。

“2021 年，是北斗运营服务领域的分水岭。”王勇兵指出，此前十年，北斗服务商主要做了一件事情，就是业务数据化。未来十年，要做数据业务化，做好数据运营。这是一个全新的起点。

基于自身优势和存在的困境，北斗服务商要全方位地搭建道路运输安全生产服务体系，从管车开始，到管人、服务道路运输安全的全流程第三方服务。

首先，要拥抱资本。北斗服务商从今年开始将有大洗牌，有资本属性、有资本基因的企业会走得更远、更快、更稳。

其次，要抱团创新。一个地级市不需要很多北斗服务商。

最后，要多元化。一定是横向到边、纵向到底，同时做好区域数据的沉淀。北斗服务商，未来面临千亿级的市场空间。