黑产商贩售卖真人人脸识别视频，100 元一套可通过 App 验证

人脸识别技术日益发达的同时，人脸信息泄露逐渐成为隐忧。近日，据新京报报道，一套 100 元的真人人脸识别视频，包含身份证正反面照片、手持身份证照片和点头、摇头张嘴视频。在部分社交平台和网站上，不少卖家将人脸识别视频明码标价，还打包票称所售验证视频，能通过大多数 App 平台验证流程。

据调查，这种地下黑产交易大多藏匿在 QQ 群中和境外网站中，其中 QQ 群名称多包含 “过脸”“识别技术”等关键词，从而方便买家检索到相关信息。

在 App 平台人脸验证黑产中，百元一套的验证视频属于 “价高质优”产品，因为使用了真人录制的动态验证视频，验证通过率较高。还有一种低廉的人脸认证方式，一套只要几元钱，需求量大的话甚至可以低至 0.5 元一套。该种方式用动态软件将人脸照片制作成 “动态视频”，配合 “外挂”软件进行验证，成功率主要取决于照片动态化处理的细致程度。

对于人脸识别信息买卖，有律师表示，据民法典规定公民对个人信息享有民事权利，未经本人同意非法收集买卖他人信息会构成民事侵权。人的脸部特征信息是能够直接识别特定自然人的真实身份的信息，属于个人信息范畴，如果未经用户同意买卖个人信息涉嫌违法犯罪。