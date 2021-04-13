完美世界游戏品牌升级，董事长池宇峰：逗号代表着 “永不止步”

4 月 13 日晚间消息，完美世界游戏今日公布五大 IP 合作及近 30 款多元化新品。完美世界创始人兼董事长池宇峰表示，完美世界游戏品牌升级，代表着 “永不止步”的精神。

不久前，完美世界游戏公布了品牌升级，从 Logo 到 Slogan 全部更换。池宇峰认为，完美世界游戏的全新 Logo 是一枚逗号。逗号，代表着永不停歇，代表着希望，代表着无限可能。

“假设每个逗号，象征一个时代，把这些逗号串联起来，就是完美世界游戏的成长史，也是中国游戏市场的发展史，我们几乎经历了中国游戏市场的每一次的浪潮”，他称，在 2018 年，完美世界开始布局云游戏，未来随着 5G 的普及，云游戏时代的到来，相信可以为用户带来更多好游戏。去年 12 月，完美世界与华为鸿蒙系统达成了战略合作，“我们自研的 ERA 引擎，将携手华为的鸿蒙系统，在新 5G 时代游戏领域中进行更深层次的探索与布局”。

完美世界总裁、完美世界游戏 CEO 鲁晓寅表示，目前研发工作室或团队已拥有 20 多个，分布在北京、上海、深圳、成都、北美和欧洲等地，它们专注于不同题材和品类的研发，且覆盖了各个新兴品类和潮流题材。“无论是过去，还是现在。我们都始终相信，坚持自主研发，打造精品化游戏，才是游戏公司和游戏人，安身立命的根本”。

此次发布会上，完美世界游戏公布了近三十款多元化重磅新品，宣布与五大 IP 建立合作，并协同多个全新计划同步上线。值得一提的是，这些产品几乎全是自研。资料显示，自 2004 年成立以来，完美世界游戏自研产品占比超过 95%。