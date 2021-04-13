百度语音识别成绩单：准确率 98.4%，正研发 “BTR”满足个性化需求

在百度 AI 全面赋能罗技的合作启动仪式上，百度集团副总裁吴甜公布了百度目前最新的语音输入服务能力。

据介绍，目前百度语音服务日均调用量已经达到 155 亿次，输入法日均用户突破 6 亿。在技术性能上，百度语音识别技术的准确率已经达到 98.4% 以上，同时支持 203 国语言互译，在多国语音输入及翻译，中英文自由说以及离在线语音方面，均取得了相应的突破。

在会后与记者交流的过程中，百度语音首席架构师贾磊透露了一项目前百度正内部研发，但并未正式公开公布的技术项目。据介绍，该项目是一款被简称为 “BTR”的未公布技术项目，该项目能通过对使用者历史纠错数据的自主学习，优化提升使用者语音交互的算法模型，最终提升语音交互准确度，满足用户的个性化语音交互需求。

在通常的人机交互语境中，由于噪音、方言以及说话人中英文混杂交谈等多方面的原因，往往导致绝大多数市面上通用的语音交互设备识别准确度低，自动纠错能力不够，使用体验难有保障。

据贾磊介绍，基于 “BTR”这一技术项目实现的语音交互服务，不仅能够满足使用者的个性化语音交互需求，同时还能有效地缩减产品的后端训练数据量，进一步帮助使用者降低使用的资金成本。

目前，该技术已被运用到了此次发布会上百度联合罗技推出的全新 M30 语音鼠标上。