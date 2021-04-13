完美世界发布近三十款新游，次世代主机 / PC 网游《Perfect new world》首发

4 月 13 日消息，2021 完美世界游戏战略发布会今日在北京召开，会上完美世界游戏公布了近三十款多元化重磅新品，宣布与五大 IP 建立合作，并协同多个全新计划同步上线。

旗舰 IP 及品类中，经典 IP“完美世界”与 “诛仙”共推出 5 款自研新品；武侠矩阵新加入一款新品及全新系列 IP 合作；魔幻 IP 矩阵新增 2 款自研新游持续布局全球市场。潮流新品矩阵中，完美世界游戏公布了 10 款全新自研产品，其中包含三款超级 IP 授权改编大作。

旗舰经典 IP 再起航

《Perfect new world》主机版将以加速 IP 全球化布局为核心，以更强的画面表现力和更丰富的故事剧情，带领全球玩家领略国产原创游戏 IP 的魅力。

《完美新世界》手游作为 “完美世界”IP 升级而诞生的全新产品，其采用行业领先的虚幻引擎 4 打造，游戏品质更高，画面表现力更强，具备更强的综合竞争力。

新《诛仙世界》端游代表着完美世界游戏的不忘初心：在当下的手游时代，对游戏品质的追求让完美世界游戏 “逆流而上”，在端游领域持续投入发力，用技术创造艺术。

《诛仙 2》手游则将开启 “诛仙”新纪年，打造幻想奇境 RPG 手游，采用虚幻引擎 4 开发，布局 5G 云原生游戏，探索仙侠未来式。

《梦幻新诛仙》作为 “诛仙旗舰 · 如梦仙侠大世界”手游，在还原 “诛仙”经典桥段的基础上，扩充了更丰富的世界，突破回合的品质边界，打造精品回合制革新大作，预计于 2021 年内开启公测。

完美世界游戏参股公司阅龙智娱研发的新品《天龙八部 2 手游》首次曝光，正式加入完美世界游戏大家庭。

此外，完美世界还宣布与温瑞安达成合作，未来完美世界游戏也将围绕温瑞安系列武侠 IP，在游戏领域创造出更多独具特色的诗意武侠精品。

《梦间集 2》手游将在 “赛博空间”上续写刀与剑的故事。

继《香蜜沉沉烬如霜》成为爆款自有 IP 后，完美世界游戏将用手游为玩家们带来一个影视级的感知体验。

《仙剑奇侠传》手游是由完美世界游戏与北京软星联合开发，著名系列 IP“仙剑”改编而成，由姚壮宪先生担任剧情顾问，游戏贯穿了八部仙剑作品世界观，合力打造更加完整的仙剑大世界。

《代号 : 火山》手游是一款《火炬之光》系列的全新产品。《火炬之光》系列凭借成熟的制作理念和对固有特色玩法模式的优化设计，深受全球 ARPG 爱好者青睐。《代号 : 火山》手游延续了《火炬之光 3》世界观，继承了随机玩法精髓，并保留了爽快、华丽的战斗表现。

《战神遗迹》手游是面向全球市场精心打造的一款魔幻大作，不局限于传统玩法的束缚，以竞技为核心，融合主流玩法模式，打破壁垒，兼顾不同喜好的用户。并通过独特的 Shader 效果和 3S 材质技术加持，将游戏内的光影渲染和材质细节表现得更为通透和炫丽。

潮流新品矩阵曝光

2021 年完美世界游戏潮流产品矩阵首次曝光，包括了原创自研 IP、超级代理 IP 及重磅合作 IP，涵盖十大新款产品与四个 IP 合作，产品题材类型覆盖到多个细分领域。

原创自研 IP

《幻塔》手游是由完美世界游戏独立工作室 Hotta Studio 自主研发打造的原创轻科幻开放世界 ARPG 产品，也是完美世界游戏布局二次元新兴赛道的重要尝试。产品新一轮测试在即

新蒸汽幻想手游《代号：R》，采用跨文化的题材类型，以镜头叙事和交互系统，打造互动叙事 RPG。

异星科幻开放世界 + 手游《Project：棱镜》自研了整套渲染系统、配合实时多维动画互动系统，为玩家呈现一个生动的米德加德星球。

《Project Bard》手游以多线性叙事和差异化结局，用群像式剧情体验为玩家带来一款二次元冒险 RPG 手游。

超级代理 IP

殿堂级日系 IP 改编新作《CODE NAME：X》，打造正统本格 JRPG 手游，该日系 IP 被誉为 “口碑神作”，销量突破千万，本次是其在全球范围内首次移动端授权。

神级漫改英雄扮演动作手游《一拳超人 : 世界》，是该 IP 首款 3D 动作类产品，致力于打造一部可以玩的《一拳超人》动画。

次世代多人协同 CCG 卡牌手游《代号 : MA》，以经典二次元 IP“百万亚瑟王” 为背景，带来 IP 经典的卡牌玩法和超燃的战斗。

除了上述重磅产品外，还有高互动性奇幻解谜手游《黑猫奇闻社》、横版平台跳跃游戏《逐光之旅》、叙事解谜独立游戏《代号：档案》三款细分领域之作。

除已落地的产品外，完美世界游戏公布了四大 IP 的合作计划，包括与彩条屋合作，获得《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《西游记之大圣归来》三部动画电影 IP 授权，未来双方将围绕这三大 IP 精心雕琢高品质游戏产品。

此外，完美世界游戏还与哔哩哔哩、艺画开天签订合作，共同打造多端 “灵笼”系列 IP 游戏。《灵笼》作为国产科幻动画剧顶流之作，单季在哔哩哔哩追番近 700 万，播放过 3 亿。

为持续发现游戏创意和高素质团队，完美世界游戏在本次发布会推出 “完美世界游戏—群星计划”，将提供专项孵化资金、顶尖的技术指导、研运资源及市场推广。

完美世界游戏还对外介绍了全新官方社区——逗留一会，宣布每年将投入千万级福利资源回馈玩家。目前 “逗留一会”App 已开放下载，为用户提供社交互动、内容获取、品牌福利等游戏衍生服务