消息称苹果接近与 LG 合资公司签署协议， 生产 Apple Car

北京时间 4 月 13 日晚间消息，韩国媒体今日援引知情人士的消息称，LG 电子与加拿大汽车供应商麦格纳国际（Magna International）的合资企业 “LG 麦格纳电子动力总成”（LG Magna e-Powertrain），已接近与苹果公司签署协议，生产其早期的电动汽车车型。

该知情人士称：“LG 麦格纳电子动力总成已非常接近与苹果签署合同，负责苹果电动汽车的初期批量生产。目前，合同的细节仍在讨论中。”该知情人士还称，LG 麦格纳电子动力总成最初的产量应该不会很大，因为苹果的计划是，利用其第一代电动汽车来评估市场需求。

该知情人士称：“由于包括 LG Display、LG Chem、LG Energy Solution 和 LG Innotek 在内的 LG 集团附属公司，已经包括在苹果的零部件供应链中，因此苹果不必担心任何供应链问题。这些 LG 附属公司有能力保证产量，并更快地交付苹果电动汽车所需的零部件。”

对此，LG 拒绝发表评论。

在正式放弃手机业务后，LG 电子一直在回应投资者日益高涨的呼声，即要求其从汽车零部件相关业务中拿出业绩。分析人士称，LG 退出智能手机业务可能会提高其利润率，可以将所节省的资金投资于汽车零部件相关业务。

另一位知情人士表示：“由于 LG 品牌在全球电动汽车市场并不是特别响亮，它需要一个相当有竞争力的参考，来展示其转型努力。从这个角度来看，LG 对苹果电动汽车的押注并不是那么糟糕，对苹果来说也是如此。”该人士还补充说，合作的金额不会很大。一旦达成协议，双方将共同确定苹果电动汽车生产的相关细节，其原型将在 2024 年初公布。

今年年初曾有报道称，苹果正探索与起亚和现代达成一项价值约 40 亿美元的交易，为其生产电动汽车。但 2 月份，现代和起亚证实，他们已不再与苹果就生产汽车进行谈判。

据预计，苹果汽车将被单独贴上 “苹果”的品牌，苹果的合作伙伴只会充当供应链中的纽带，就像富士康与 iPhone 的关系一样。显然，现代和起亚不想沦为单纯的供应链制造商。

去年年底，LG 电子和麦格纳国际公司宣布成立合资企业 “LG 麦格纳电子动力总成”，以制造电动马达、逆变器和车载充电器，并为某些汽车制造商提供相关的电子驱动系统，以支持全球日益增长的向汽车电气化的转变。

这笔交易仍需 LG 股东的批准，并满足其他一些条件，预计于今年 7 月完成。届时，LG 将拥有新公司 51% 的股份，麦格纳将拥有 49%。