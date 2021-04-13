“平常心”的字节跳动张一鸣，不平常的每天挣 9.6 亿元

你能想象吗，去年的张一鸣一天能挣 9.6 个亿！

4 月 13 日，胡润研究院发布了《2021 胡润全球白手起家 U40 富豪榜》，该榜单统计了全球 40 岁以下（含 40 岁）白手起家的身价超十亿美金的企业家。

其中，榜首是华人女婿小扎，已经连续六年卫冕冠军，身价 6530 亿元；

第二是张一鸣，较去年上升一位，身价 3500 亿元；

第三第四分别是快手的两位创始人，宿华和程一笑，前者身价是 1550 亿元，后者是 1250 亿元。

除此之外，B 站徐逸也在榜单里并拥有 270 亿元身价。作为近几年年轻人酷爱的文化社区和视频平台哔哩哔哩，势头很足，并且在 2020 年第四季度总净收入达到 38.4 亿元人民币（5.885 亿美元），比 2019 年同期增长 91%。

回到排在第二的张一鸣，我们拿增长的 2500 亿除以 365，这样算来也就是说张一鸣去年平均下来一天多挣 7 个亿！

对此，有网友表示，“不知道张一鸣会不会像《西虹市首富》里面的王多鱼一样，有一个月花光十亿资金的烦恼”、“白手起家，这辈子我都不敢想了”。

作为普通打工人的我们怎么才能达到张一鸣的水平呢？

根据前程无忧发布的数据，2021 年第一季度，北京平均月薪为 11187 元。如果你达到了这个标准，挣到 7 个亿，大约需要 5200 多年。也就是说，你得穿越到 5200 多年前，不吃不喝攒到现在，才抵得上别人一天多挣的钱。

张一鸣是怎么做到一天多挣 7 亿的？

首先，你可能要有一个学霸的身份和过硬的技术。

字节跳动创始人张一鸣毕业于南开大学软件工程专业，张一鸣选择这所学校的理由是，既可以看到海，又可以在冬天看到雪。

张一鸣除了极具这一份烂漫情怀之外，还有一颗敢想敢做的心。

敢想——张一鸣认为，“上大学的时候就想做出有价值的东西，比如能做出个芯片，芯片是一件很具体的事物，或者能够制药，有所突破。”，张一鸣的大学已经在思考怎么做芯片了。

敢做——在校期间，张一鸣空余时间都在努力学习编程和软件，这为张一鸣的创业提供了养分。果然，兴趣才是最好的老师，而敢做也贯穿了张一鸣后来的创业之路。

其次，你需要对创业有锲而不舍的精神。

第一次创业：2005 年，此时的张一鸣还是一个刚毕业的学生。首次创业张一鸣就组建团队开发企业的协同办公系统，不过最终以失败告终。

第二次创业：2006 年，严格来说，这一次不算白手起家的创业。这一年张一鸣进入旅游搜索网站酷讯，负责酷讯搜索研发。此时的张一鸣，已经可以自己写一个小程序帮助自己买票了。在两年后，张一鸣离开酷讯，去了微软。

第三次创业：2008 年，在微软没待多久，张一鸣就加入了饭否创业，在饭否的时候，张一鸣主要负责饭否的搜索、消息分发、热词挖掘、防作弊等方向。

第四次创业：2009 年，这次创业是张一鸣独立创业，创办了垂直房产的搜索引擎 “九九房”。在当时，在半年内的时间里张一鸣就推出了 5 款应用软件，并且在当时的移动互联网环境下实现了 150 万用户，张一鸣推出的房产类 App 也是房产应用类的第一名。

张一鸣一天能多挣 7 个亿，关键在于他的第五次创业。

张一鸣在察觉到移动互联网的趋势后，在 2012 年开始了自己的第五次创业。张一鸣在同年推出 “内涵段子”取得比较好的反响后，在 8 月张一鸣又推出了 “今日头条”。

张一鸣这样认为，“越是在移动互联网上，越是需要个性化的个人信息门户。我们就是为移动互联网而生的。”

也是在这样的情况下，张一鸣的今日头条使用了 “数据 + 算法”的方式，根据每一个人的用户行为，会进行不同的推荐。有一种说法非常恰当，“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特，一千个用户会有一千个不同的今日头条页面”。

近些年字节跳动一直在快速成长

张一鸣收入的高速增长离不开字节跳动的快速成长。

据界面新闻报道，“字节跳动 2019 年达成了其业绩目标，全年营收超过 1400 亿元，较上年增长近 280%。同时，早在 11 月时，字节跳动的日均营收就已超过 4 亿。”

近几年，字节跳动的营收一直呈现出倍数级增长的趋势。2016 年是 60 亿，2017 年是 160 亿，2018 年是 500 亿，2019 超过 1400 亿，到了 2020 年，2020 年字节跳动全年营收近 2400 亿人民币。

据 Tech 星球获得的调研报告显示，“2020 年字节跳动的广告营收或将达到 1750 亿元，电商业务将创造 60 亿元营收，直播流水将达到 450-500 亿，游戏版块将创造 40-50 亿流水，教育赛道将创造 20-30 亿营收。“

作为字节跳动的王牌 App 抖音，对字节跳动的全年营收至关重要。

或许你在任何场景都有可能见到一个人在刷抖音，这不是夸张。

据IT之家报道显示，2021 年第一季度，抖音（抖音极速版 + 火山版）的日活跃用户数的峰值极为接近 7 亿。

可以这样认为，我们从低于 7 亿的数据来算，这就相当于每三个人中就有一个人每天上线抖音。

正是因为这样的高日活用户数，在字节跳动的整体广告营收中，抖音贡献了近 60%，今日头条贡献了 20%，西瓜视频仅贡献了不到 3%。

字节跳动目前正在直播、搜索、知识付费、电商、游戏联运等业务上发力，来增加收入。

写在最后

或许我们拥有不了张一鸣的财富，但我们或许可以学习张一鸣的心态。

“当你特别在乎结果的时候，很有可能会发挥得不好”，在字节跳动 9 周年年会上，张一鸣发表了主题为 “平常心”的演讲。

提到平常心这个词，张一鸣表示，世界在动态加速变化，外部波澜起伏，内心要保持平静如常。要以平常心对待自身、产品业务、行业竞争、成功和失败，“以平常心做非常事”。

的确，字节跳动从 2012 年开始在市场上慢慢打开，近几年的字节跳动有一种赶超传统国内互联网老牌三巨头「BAT」的趋势。

“只有心态越平稳，才能扎根越牢，才能够有魄力有想象力去做更难企及的事情。”

在去年，海外版抖音在美国遭到挫折，在被禁的情况下寻求美国企业的合作也并不顺利。尽管如此，在国际化上，TikTok 是国际化程度最高的 App 之一。

有业内人士认为，TikTok 是当之无愧的行业领先者。

在去年疫情的影响下，2020 年主打国际市场的 TikTok 在一季度的下载量达到 3.15 亿次。不仅在中国火了，在国外也火了。

未来，对于字节跳动来说也将迎来更多的挑战。