电池在二季度有望涨价：小作坊抢退役电池，巨头找矿

以中国制造 Model Y 降价开启 2021 年的特斯拉，突然宣布该车型涨价，一石激起千层浪。官方解释称，此次涨价系制造成本上涨所致。

除了当前蔓延全球的汽车芯片危机之外，业内人士分析，此次特斯拉涨价可能是电池原材料成本上升导致整体成本以及供应需求紧张所致。

乘联会数据显示，2020 年全年中国市场新能源汽车销售达 136 万辆。2021 年第一季度，新能源汽车的需求持续旺盛，同比去年第一季度增长 2.8 倍，达到 51.5 万辆。而电池行业显然没有为需求的出现做好准备，导致电池供应不足。

新浪科技从接近新能源汽车电池龙头企业宁德时代的人士处获悉，汽车电池在今年的第一季度基本保持稳定，而受到各种因素影响，预计从第二季度开始会出现价格上浮。

芯片之后，电池成为第二个制约新能源汽车产业发展的瓶颈。从 2020 年底开始，电池原材料出现供需不平衡，导致价格大幅上涨。

以电池级碳酸锂（锂电池正极和分解液主要原材料）为例，根据央视财经报道，截止 3 月 13 日，电池级碳酸锂市场价为 8.35 万元 / 吨，一周时间每吨就上涨了 6000 元，4 个月的时间价格已经翻了一倍。

此后依然维持上涨趋势，只不过涨幅已经有所减小。根据隆众资讯的数据，截至 4 月 6 日，国内电池级碳酸锂主流报价在 8.7-9.5 万元 / 吨。并且，机构预计第二季度碳酸锂价格将维持上涨态势。

一处正在开采的钴矿（钴是三元锂电池不可缺少的元素）

中国汽车技术研究中心的数据显示，2020 年中国市场动力电池累计退役量约为 20 万吨，到 2025 年累计退役量就能达到 78 万吨。当前，大量退役电池流入小作坊等非正规渠道，主机厂无法正常回收退役电池。显然，电池的需求旺盛及原材料短缺，也刺激了非正规渠道抢收退役电池。

在蔚来 2020 年第四季度及全年财报后的电话会议上，蔚来创始人、董事长兼 CEO 李斌就直言，第二季度的电池供应会是最大的瓶颈。“我们预计电池生产差不多 7 月份能够达到要求，所以二季度整体上电池和芯片都局限了我们每个月交付的数量，大体上只能在 7500 台左右。”

因为体量最大，需求持续增加，特斯拉受到电池供应短缺的影响更大。2021 年 1 月，在特斯拉 2020 年第四季度财报电话会议上，马斯克表示，旗下首款纯电动卡车 Semi 预计于今年内交付，但限制其生产能力的唯一因素即是电池供应。

但目前，除了特斯拉，尚未有中国的新能源汽车企业因为电池短缺出现车辆价格波动的情况。

乘联会秘书长崔东树告诉新浪科技，中国的新能源车企不同于特斯拉的直营模式，所以大部分的企业都能够比较平稳地控制产销价格，也能够通过促销等合理调节实现终端价格与销量的相对匹配关系。另外，特斯拉的市场需求比较旺盛，能够根据未来订单数量跟价格进行平衡。

高盛分析师在致给投资者的报告中发出警告，对新能源汽车电池不断增长的需求将导致主要材料的价格飙升。这反过来又将推动电池价格上涨约 18%，进而削减新能源汽车制造商的利润，因为电池约占车辆成本的 20% 至 40%。

报告中称，适用于汽车电池的镍供应有限，甚至可能促使制造商加速转向磷酸铁锂电池。特斯拉和小鹏等都已经在采用这种不使用镍或钴的磷酸铁锂电池，但其储存的电量相对较少。

此前，小鹏推出了全新的磷酸铁锂版本 P7，价格也因此下降。特斯拉当前采用磷酸铁锂电池的中国制造 Model 3 价格保持稳定，而在中国之外，采用含有钴镍的三元锂电池的 Model 3 在日前宣布涨价。

电池短缺可能会在长远产生负面影响。高盛的分析师表示，如果镍价触及每吨 5 万美元的历史高位，每辆电动汽车的价格可能会增加 1250 美元至 1500 美元，这可能会减少消费者对电动汽车的需求。

新能源汽车电池巨头宁德时代努力增加锂电原材料的供应。4 月 10 日，宁德时代宣布与洛阳钼业在新能源金属资源领域达成全方位战略合作。

宁德时代董事长曾毓群表示：“锂电行业已经迎来了 TWh 时代，保证高质量交付的关键条件是原材料的稳定合规供应。洛阳钼业是电池金属和电动汽车原料供应领域的领先者，此次双方携手，将在锂、钴、镍、铜等新能源金属资源领域充分发挥各自优势。”

在芯片之外，电池短缺的问题函待解决，否则也将成为影响新能源汽车销量的最大阻碍之一。