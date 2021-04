除了倒进大海，日本处理核污水就别无他法了吗

今天,各平台热搜榜都被这样一条新闻霸屏:日本要将福岛核污水排入大海。

人民日报报道,2021 年 4 月 13 日,日本政府召开相关阁僚会议,正式决定将福岛第一核电站核污水排入大海,预计将在 2 年内启动排放工作。

这一举动引发了广泛关注,原因在于核污水最终危害的可能不只是海洋环境。

140 多天后中国海域就将受污染

其实,科学家此前曾对核污水排入海的后果进行了量化。

2012 年 7 月 9 日,来自于德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心、新西兰水与大气研究所的一篇题为 Model simulations on the long-term dispersal of 137Cs released into the Pacific Ocean off Fukushima(对福岛外太平洋 137Cs 长期扩散的模型模拟)的论文发表于《环境研究快报》。

论文通过一系列全球海洋环流模型,估计了来自福岛第一核电站附近海域的一种半衰期为 30 年(相当于原子量为 137 的核素 “铯”)的缓慢衰变示踪剂(slowly decaying tracer)的海洋洋流和中尺度涡旋的长期扩散。

研究人员在几个星期内不断将示踪剂注入沿海区域,随后对其在太平洋的扩散和稀释进行了 10 年的模拟。

最终结果显示,排放后 57 天内放射性物质将扩散至太平洋的大部分区域,140 多天后中国海域将受到污染,3 年后美国和加拿大将遭到核污染。

不得不说,将核污水投入大海将会带来不可估量的影响。

基于此,我国外交部表示:

强烈敦促日方认清自身责任,秉持科学态度,履行国际义务,对国际社会、周边国家以及本国国民的严重关切作出应有回应。重新审视福岛核电站核废水处置问题,在同各利益攸关国家和国际原子能机构充分协商并达成一致前,不得擅自启动排海。

另外,国际原子能机构、韩国科学技术信息通信部等多方都表达了担忧。

实际上包括日本全国渔业协会会长在内的众多日本民众也表示抗议,反对政府的这一做法。

福岛核污水储量明年夏天将达到上限

2011 年 3 月 12 日,受地震影响,福岛第一核电厂的放射性物质泄漏到外部。

此次核事故的等级被定为核事故最高分级 7 级(即特大事故),与切尔诺贝利核事故同级。公开数据显示,福岛县在核事故后对县内约 38 万儿童实施了甲状腺检查,截至 2018 年 2 月,已有 159 人确诊患癌,34 人疑似患癌。

此次事故之后,日本主要利用储存罐储存核污水。

第一财经报道,福岛核电站内部存储有 1061 个经过各种处理后的核污水储存罐,每个只能容纳 1000-1300 吨污水:

1020 个存放去除了除氚以外的放射性核素的污水;

27 个存放去除铯 / 锶元素后的废水;

12 个存放经反渗透设施处理的淡水;

2 个存储浓海水。

不过,储存罐容量不足的问题日益凸显。

第一财经报道,福岛核电站所属的东京电力公司公布的最新数据是:

截至 2021 年 3 月 18 日,福岛核电站内部经处理的核废水储量为 125.08 万吨。

另有数据显示,东京电力公司每日新增水量 140 吨,估计到 2022 年 9 月将达到储存罐上限 137 万吨——而东京电力公司认为,由于管道设计存在问题,储存罐已无法再扩建。

也就是说,依靠储存罐储水的方式已经行不通了,那么 “巨量”的核污水该如何处置?

综合来看,日本最终决定以排污入海的方式解决福岛核问题,大致有这几个层面的考虑:

安全性上:日本方面表示,经过一种多核素去除设备(ALPS)处理后,污水中除氚以外的放射性核素的浓度将被净化很低的浓度,它将低于当前环境监管的标准。

时间上:排污入海大约将持续 91 个月,比其他排污方式用时更短。

成本上:排污入海仅需 34 亿日元,比其他排污方式花费更低。

核废水仍有很多处理方式

即便日本在解决福岛核问题方面存在着或多或少的 “压力”,这都不该是做出对人类安全不负责行为的借口。

正如我国生态环境部核与辐射安全中心首席专家刘新华所言:

日本决定向海洋排放的废水是经处理后的废水,但依然含有氚、锶、铯、碘等放射性核素。大量废水向太平洋排放后,必将导致放射性核素在排放点附近海域的海洋沉积物和海洋生物中富集,部分核素将随洋流等向其他海域迁移、扩散。

实际上去年秋天,日本政府就曾一度决定排污入海,但由于各方强烈反对才暂时搁置,但如今再次决定排污入海,自然又是引发了广泛关注。

在知乎上,人们最为关心的一个话题便是:日本政府正式决定将福岛核污水排入大海,真的没办法阻止了吗?

其实,对于核废水,仍有很多处理方式。

实际上,当前核污水的处理思路主要是:通过特定技术手段将其中的放射性元素的浓度改变至符合放射性标准,随后再将污水进行排放。

具体到解决方案上,当前有这样几种应用较为广泛的方式:

一是沉淀法,即在核污水中加入沉淀剂,使得沉淀剂中的化学成分和放射性元素发生反应,降低放射性元素含量。

二是吸附法,即利用吸附剂吸附放射性元素。

三是离子交换法,即利用离子交换剂,与核污水进行离子交换。

其实在与第一财经的对话中,东京电力公司就坦言:

除了排污入海外,还有蒸汽释放、氢气释放、地下掩埋以及向岩石圈注射 4 种方式。

简单来讲,这 4 种方式对应着两种技术路线,其一是把污水转变为气体排放至大气;其二是将污水处理后置至地下。

我们注意到,一个被称为是「核能市民委员会」的日本组织则认为:

巨型储水罐保存法、灰浆凝固处理法是现有技术下的最佳解决方式。

不过据第一财经报道,日本方面不采取其他方式的原因在于:

这些方式在法规、技术和时间方面带来了太多悬而未决的问题。

不难看出,日本解决核污水其实并非只能排污入海不可,这种日本所谓的最佳做法,本质上只是日本选定的 “性价比最高”方案。