国产福特 Mustang Mach-E 电动野马 SUV 发布：补贴后售价 26.5 万起，可用蔚来充电网络，支持百度地图等

4 月 13 日晚间消息，福特智能纯电 SUV Mustang Mach-E 今起在中国正式开启预订，售价区间 26.5 万元至 37.9 万元。福特中国电动车事业部会采用直销模式并建立专属电动车销售网络，计划 2021 年在全国 20 个核心城市开设 Mustang Mach-E 城市体验店。

此前，福特在中国专门成立电动车事业部，全面负责福特电动车在中国的生产制造、市场营销、充电网络与用户体验，Mustang Mach-E 也是福特电动车事业部推出的首款产品。福特中国电动车事业部不会将 Mustang Mach-E 放到现有福特汽油车渠道里展示和售卖，会采用直销模式并建立专属电动车销售网络。

2021 年，福特中国电动车事业部计划在全国 20 个核心城市开设 Mustang Mach-E 城市体验店，并将充分利用福特现有的全国服务网络，升级打造一站式线上到线下体验，包括：服务预约、取送车等都可线上完成。

福特还将与国家电网等紧密合作。Mustang Mach-E 用户通过专属 App 能一键接入覆盖全国 340 多个城市的 30 多万根优质公共充电桩，其中包含超过 16 万根快充桩。蔚来的全国快充网络也会向 Mustang Mach-E 用户开放。

此外，在 2021 年内，福特还将在超 4.5 万根第三方快充桩上实现即插即充功能。用户充电时无需再掏出手机扫码完成认证和支付。插枪、充电、拔枪，三个动作即可完成充电。

Mustang Mach-E 将标配 6 个摄像头和 17 个雷达，所有智能驾驶辅助硬件全系前装，以支持通过 OTA 不断提升 Mustang Mach-E 的智能化水平。全新一代福特 Co-Pilot360 智行驾驶辅助系统也将在 Mustang Mach-E 首发，全系标配 L2 级别福特 Co-Pilot360 智行驾驶辅助专业包，包含 20 多项智能驾驶辅助功能。此外，用户还能选装 Co-Pilot360 智行驾驶辅助升级包，通过 BlueCruise 主动驾驶辅助功能，在特定高速公路上实现 “准自动驾驶状态”。将来通过 OTA 远程升级，还可实现如 ALC 自动变道辅助在内的等多项新功能。

Mustang Mach-E 还搭载新一代的 SYNC+ 2.0 智行互联系统，接入百度生态，集成百度数据、云、地图、语音、支付等能力。