消息称意大利拟对宽带和 5G 投资 70 亿欧元：动用欧盟新冠肺炎基金

北京时间 4 月 13 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，意大利计划利用欧盟的援助基金投资超高速网络，预计投资规模近 70 亿欧元（ 约合人民币 546 亿），较之前的目标高 60%。

当前，马里奥 · 德拉吉（Mario Draghi）政府正在修改一项国家 “复苏和弹性计划”（RRP），该计划将使其有权在 2026 年之前从欧盟的一项新冠肺炎援助计划中获得约 2060 亿欧元资金。欧盟的这项计划旨在帮助那些受新冠肺炎疫情影响最严重的国家。

两位知情人士称，意大利计划将宽带、5G 和卫星基础设施的支出，从上届政府 1 月份预留的 42 亿欧元提高到 67 亿欧元。其中一位知情人士还称，促进数字化的资金总额约为 490 亿欧元，高于此前的 463 亿欧元，包括对公共管理的投资和对中小企业的赠款。

根据欧盟委员会编制的 “数字经济和社会指数”（DESI），2019 年意大利在欧盟数字竞争力方面排名倒数第四。

知情人士还称，针对意大利电信（TIM）的固话网络与规模较小的竞争对手 Open Fiber 的固话网络进行合并的计划，意大利政府正在考虑新的方案。之前，由于在治理和合并后新运营商的资产价值方面存在分歧，两家公司之间的谈判已陷入停滞。