Epic Games 宣布完成新一轮 10 亿美元融资，索尼战略投资 2 亿美元

北京时间 4 月 13 日晚间消息，据报道，游戏开发商 Epic Games 今日宣布，已完成一轮 10 亿美元的融资，为公司估值 287 亿美元。Epic Games 表示，这笔资金将确保公司支持未来的增长机会。

本轮融资包括索尼集团的额外 2 亿美元的战略投资，这笔投资建立在两家公司之间本已密切的关系基础上，并强化了两家公司共同的使命，即推动科技、娱乐和社交在线服务的向前发展。

其他投资伙伴包括 Appaloosa、Baillie Gifford、富达管理研究公司、GIC、由 T.Rowe Price Associates 提供咨询的基金和账户、安大略省教师养老金计划委员会，以及由贝莱德、Park West、KKR、AllianceBernstein、Altimeter、Franklin Templeton 和 Luxor Capital 管理的基金和账户。

Epic Games 表示，该公司仍只有一类流通普通股，CEO 蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney ）仍是公司的控股股东。

斯威尼对此表示：“我们要感谢新的和现有投资者，他们支持我们对 Epic Games 和 Metverse 的设想。他们的投资将有助于加快我们在《堡垒之夜》、《火箭联盟》和《Fall Guys》中建立互联社交体验的工作，同时通过 Unreal Engine、Epic 在线服务和 Epic Games 商店为游戏开发者和创作者赋能。”

索尼集团董事长、总裁兼 CEO 吉田宪一郎（Kenichiro Yoshida）称：“Epic Games 继续通过他们的一系列尖端技术提供革命性的体验，这些技术支持游戏和整个数字娱乐业的创作者。我们很高兴加强合作，为世界各地的人们带来新的娱乐体验。我坚信，这与我们‘通过创造力和技术的力量让世界充满情感’的目标是一致的。”