美股热门中概股多数走高，蔚来上涨 3.61%，小鹏汽车涨逾 4%，特斯拉大涨 8%

北京时间 4 月 14 日消息，美股星期二涨跌互现，标普 500 指数盘中、收盘均创下历史新高。热门中概股收盘多数走高，新能源汽车股普涨。截至收盘，道指跌 68.13 点，跌幅为 0.2%，报收 33677.27 点；标普 500 指数涨 13.6 点，涨幅为 0.33%，报收 4141.59 点；纳指涨 146.1 点，涨幅为 1.05%，报收 13996.1 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数上涨：

▲中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他中概股

▲荔枝今天宣布已完成此前公布的定向增发交易。

根据与部分机构投资者达成的协议，荔枝向投资者发行 3685504 股美国存托股，并授予它们可在未来 5 年内买进 2764128 股美国存托股的认股权证。发行价和行权价均为 8.14 美元。每股荔枝美国存托股相当于 20 股 A 类普通股。

投行 Kingswood Capital Markets 是荔枝这次定向增发的独家承销商。

不计承销商佣金和其他费用，荔枝通过这次定向增发募集资金 30000002 美元。荔枝计划将通过这次定向增发募集的资金用于发展海外市场和中国内地的在线音频业务，以及其他一般企业用途。

常规交易中，荔枝股价下跌 0.19 美元，跌幅为 2.51%，报收于 7.39 美元，盘中一度探底 6.97 美元。盘后交易中，荔枝股价一度上涨 0.11 美分，暂报 7.5 美元。

▲携程赴港二次上市募集至少 83 亿港元，发行价 268 港元

携程昨晚公布国际发售与香港公开发售的发行价，二者均为每股 268 港元，共计发行 3163.56 万股普通股。携程赴港二次上市将募集至少 83 亿港元。

携程确定的发行价相当于每股美国存托股 34.57 美元，较 4 月 12 日美股收盘价 35.2 美元低 2.1%。

经香港交易所批准，携程股票预计将于 4 月 19 日起在港交所主板交易，股票代号为 9961。

据悉，携程赴港二次上市获得 16 倍以上的超额认购。

携程计划将募集资金用于扩展一站式旅游产品，改善用户体验，以及一般企业用途和营运资金需求等。常规交易中携程美股股价下跌 0.06 美元，跌幅为 0.17%，报收于 35.14 美元，盘中一度探底 34.84 美元。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他国外科技股

▲苹果拟 20 日举办新产品发布会，股价大涨逾 2.4%

苹果宣布将在 4 月 20 日举行新产品发布会，届时可能发布包括新款 iPad Pro 在内的新产品。在此消息拉动下，今天常规交易中苹果股价上涨 3.19 美元，涨幅为 2.43%，报收于 134.43 美元，达到自 2 月 16 日以来的高点。

苹果这次新产品发布会正值全球芯片荒蔓延之际。《日经亚洲评论》上周刊文称，芯片荒迫使苹果推迟了部分 MacBook 和 iPad 产品的生产。

苹果还将于 6 月份在线举办全球开发者大会。

过去一年苹果股价累计上涨约 87%，部分原因是投资者认为它将受益于全球数以百万计的人因新冠疫情居家办公、远程学习。

▲分析师称亚马逊被低估 70%，3 年后市值可达 3 万亿美元

知名科技分析师布伦特 · 赛尔（Brent Thill）表示，亚马逊被低估 70%，其市值将由当前的 1.72 万亿美元增长至 3 万亿美元。

他发表投资报告称，“在云计算和广告业务推动下，未来 3 年亚马逊市值将增长 70%，意味着到 2024 年将达到 3 万亿美元，这还没有考虑到它进军医疗、家庭安保、智能家用设备和娱乐领域的可能性。亚马逊在服饰、B2B 和 SaaS 领域还有扩张空间。”

赛尔的分析表明，亚马逊股价可以达到 5700 美元。他维持对亚马逊股票的 “买进”评级和 4000 美元的目标股价。

今年以来亚马逊股价累计上涨 5%，低于标普 500 指数的 10% 和纳指的 8%。常规交易中，亚马逊股价涨 20.61 美元。涨幅为 0.61%，报收于 3400 美元，盘中一度摸高 3432 美元。