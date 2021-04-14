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坚果 Pro 3 推送 Smartisan OS 8.0 正式版，朱海舟：软件研发还在加速前进

2021/4/14 7:57:52 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 4 月 14 日消息 昨日，坚果手机官方表示，坚果 Pro 3 开始陆续推送 Smartisan OS 8.0 正式版更新，用户收到后可连接 WIFI、充电器进行升级。

此外，Smartisan 产品经理朱海舟表示，此次更新照例分批推送，并在回复网友评论时称“只是暂停手机硬件，软件研发还在加速前进”。

IT之家了解到，在 Smartisan OS 8.0 正式版中，坚果 Pro 3 手机 Smartisan 桌面新增桌面图标感知光影，闪念胶囊 3.5 新增时间胶囊，一步 3.5 则支持在横屏应用中使用边栏分屏功能。

坚果 Pro 3 手机 Smartisan OS 8.0 正式版主要更新内容：

Smartisan 桌面

新增：桌面图标感知光影

桌面图标的投影会跟随当前环境的天气、光照情况以及手握持视角动态变化，让界面设计与物理世界紧密相连。你以在“设置”-“桌面设置项”内开启或关闭此功能

优化：应用返回桌面动画

闪念胶囊 3.5

新增：时间胶囊

通过胶囊工具栏左侧的“时间胶囊开关”可开启 / 关闭时间胶囊。开启时间胶囊后，系统会智能收集一段时间内产生的图片、文本等碎片化信息，并按照时间顺序自动整合成一组时间胶囊。你可以将已有的胶囊拖入，也可以将一组时间胶囊拖拽到写作或邮件中

一步 3.5

新增：支持在横屏应用中使用边栏分屏功能

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关键词：坚果手机

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