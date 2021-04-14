东芝 CEO 将于周三离职，内部支持率创历史新低

北京时间 4 月 14 日消息，据报道，本周二，据知情人士透露，东芝（Toshiba Corp.）总裁兼首席执行官 Nobuaki Kurumatani 将辞去现有职务，原因是管理层在英国私募股权公司 CVC Capital Partners 潜在的收购交易上出现了分歧。

东芝董事会将于周三召开会议，预计 Kurumatani 将在会上提交辞呈。据消息人士透露，东芝董事长 Tsunakawa 将接替他的职位。

这次会议将在 CVC Capital Partners 提出的东芝私有化计划的一周后举行，这项计划可能会帮助东芝免受外国维权股东的影响，但这些股东对 CEOKurumatani 表示不满。

东芝的潜在收购价值将超过 2 万亿日元（180 亿美元），CVC 的出价为每股 5000 日元。但在最后完成收购之前，这家英国公司可能会面临重重障碍，不仅是来自日本政府出于国家安全考虑而进行的审查，还有来自现有股东的质疑和反对，毕竟东芝的业务包括核能以及国防业务。

在辞职消息传出之前，就有知情人士透露，在内部调查中，东芝公司首席执行官 Nobuaki Kurumatani 在公司高管和其他员工中的支持率大幅下降。

在 1 月份的一项内部调查中，东芝对 CEO 怀抱信心的员工比例从去年的超过 90% 降至不足 60%。有超过 20% 的东芝员工表示，他们对 Nobuaki Kurumatani 的领导能力缺乏信心，这一数据高于此前的不到 5% 的员工比例。

这一内部调查结果促使东芝对大约 30 名高管进行了详细的访谈，其中有超过一半的高管表示对 Kurumatani 缺乏信心。早在 2016 年，东芝就在公司建立了内部调查系统，当时这家企业正从长达数年的会计丑闻中恢复过来。

东芝发言人 Midori Hara 证实，公司每年都会进行这一内部调查，但没有披露调查结果。

在这一调查结果被媒体曝光之后，东芝公司的股价出现部分涨幅，当天早些时候曾上涨 7.6%，之后又上涨了 5.7%。

东芝高管及员工对 Kurumatani 丧失信心的情况引发了人们对其职业生涯的质疑，毕竟目前东芝正面临着激进的股东和潜在的收购要约。据媒体报道，CVC Capital Partners 是一家总部位于英国的基金，此前 Kurumatani 曾担任过该基金的亚洲首席执行官，目前后者有过初步意向以每股约 5,000 日圆的价格收购东芝公司。这位东京大学的毕业生以及经验丰富的银行家自 2018 年起就担任东芝的首席执行官和总裁。

据其中一位知情人士透露，Kurumatani 已经知道了调查结果，也知道这些结果可能会影响他在公司的未来。这位知情人士表示，董事会对 CVC 的提议持怀疑态度，因为该提议没有包含多少具体细节。他还说，这家私募股权公司表示，会尊重目前的管理层。

知情人士表示，虽然内部调查不具备任何约束力，但这一结果可能会促使东芝提名委员会从今年 6 月向股东提交的董事推荐名单中删除 Kurumatani，因为目前员工对 Kurumatani 的不信任程度是自该系统存在以来最高的。

除此之外，Kurumatani 也面临着来自公司外部的反对。去年，他以微弱的优势保住了自己的职位，当时只有 57.2% 的东芝股东同意让他继续留任。东芝最大的投资者 Effissimo 资本管理公司（Effissimo Capital Management）曾对投票的透明度和程序提出质疑，并要求进行独立调查。这项调查在今年 3 月的一次特别股东大会上获得批准。