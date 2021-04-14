Pinterest 推行新规则，号召网红发帖积极向上

北京时间 4 月 14 日早间消息，据报道，如今，虚假误导信息已经成为社交媒体难以治愈的顽疾，Pinterest 也不例外。为了解决这一问题，提升用户体验，很快 Pinterest 将推行所谓的“创作者守则”（Creator Code）。

以后用户如果想发布内容、使用 Story Pin 功能，都必须遵守“创作者守则”。看来 Pinterest 准备大张旗鼓引导用户宣传“正能量”。另外 Pinterest 还会推出新工具，净化评论区。不只如此，Pinterest 还会设立一个名为 Creator Fund（创作者基金）的项目，它主要面向弱势创作者。Creator Fund 将为创作者提供培训、创作策略咨询等服务，还会提供财务支持。

“创作者守则”遵循五大原则：

—— 友好：发布内容请文明一些，不要侮辱、贬低他人。

—— 检查事实：信息要精准，不能背离事实。

—— 注意触发因素：你发的内容敏感吗？如果敏感，请谨慎，否则重拳出击。

—— 包容：故意将某些特定组织或者社区排除在外，那可不符合 Pinterest 精神。

—— 不伤害原则：当你呼吁大家参与某一行动，发起某一挑战，要好好问问自己行动是否安全。

Pinterest 还举了一些例子，告诉大家什么内容违反政策，例如宣扬禁忌时尚，张贴海报侮辱公众人物，散布未经证实的健康信息或者理论，索取敏感信息。

总之 Pinterest 的意思很明确：言论自由不能过火，积极向上不能缺少。