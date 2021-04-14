一加 9R 搭载骁龙 870：X55 双模 5G 全速加持

继上月底推出国行版的一加 9 和一加 9 Pro 后，根据官方此前公布的消息，一加将于 4 月 15 日 14:00 在线上发布此前没有亮相的一加 9R 国行版，并陆续公布了该机的部分亮点，包括主打游戏体验、出厂预装 ColorOS 系统、游戏超频响应等等。而随着发布时间的日益临近，现在有最新消息，近日一加官方进一步透露了该机在硬件配置上的更多细节。

据一加官方最新发布的信息显示，全新的一加 9R 将搭载年度游戏强芯——骁龙 870 移动平台，采用 “1+3+4”八核心设计，超大核是 A77 架构，频率高达 3.2GHz，整合 Adreno 660 GPU。同时更有 X55 双模 5G 全速加持，足以高能作战。此外，该机将配备 LPDDR4X 运存和 UFS 3.1 闪存，公摊构成性能铁三角。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9R 将采用 6.55 英寸 20：9 开孔全面屏，分辨率为 2400 x 1080，支持 120Hz 刷新率和 240Hz 五指触控，机身尺寸为 160.0 x 74.2 x8.7 毫米。将搭载高通骁龙 870 芯片，前置 1600 万像素镜头，后置 48MP 的 IMX586 主摄，辅以一枚 16MP 超广角 IMX481 镜头、一枚 5MP 微距镜头和一枚 2MP 景深镜头。同样将内置一块 4500mAh 电池，并支持 65W Warp 快充，运行全新的 ColorOS for OnePlus 系统。

据悉，全新的一加 9R 将在 4 月 15 日与大家见面，售价预计在 3000 元左右。而刘作虎此前还表示，在同价位段里，像一加 9R 这样兼具超强性能和高级质感的产品少之又少，这就是一加推出 9R 的原因。更多详细信息，我们拭目以待。