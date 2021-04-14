众所周知，目前汽车行业正面临着电动化和智能化的双重变革。在很多传统车企没能及时转型的时候，行业内就涌现出了一大批的造车新势力。仅仅是从手机领域跨界过来的就有乐视、苹果、小米先后对汽车领域进行了布局；而如今，华为似乎也有意要向汽车领域掺一脚。

4 月 12 日，华为在宣布了它在 2021 年的五大发展战略，其中包括了分别与北汽、广汽、长安三家汽车集团成立三个汽车品牌。就在大家都以为华为终于决定造车，而且起步就是三个汽车品牌时，华为又通过内部邮件再次强调：华为不造车，但依然不会直接参与造车，强力投资自动驾驶软件。

由此可见，华为和三家汽车集团成立的三个汽车子品牌可能只是为了深化智能汽车方面的合作。

华为不造车，只想坐山观虎斗

相信有很多朋友对于华为这种像是在造车，且有实力造车，但是就是不真正造车的 “擦边球”行为有些疑惑不解，并且当人们看到 “造车 = 造谣”的小米都入局造车的时候，对华为造车就更加期待了。

在小雷看来，小米和华为只是相同在某些领域是同行的关系，但是小米造车和华为不造车却是两件毫不相干的事。小米注重智能生态链的布局，它造车是想要打造出一个出行方面的智能终端，是为了更好的布局它的生态链，而华为不造车则是更看好智能汽车技术供应商的发展前景。

华为很清楚自己在汽车领域的优势和劣势，它有着相当先进的汽车科技技术，但是却没有整车制造能力，所以只有成为技术供应商才能够最大限度的发挥科技优势。事实上让一家完全没有整车制造经验的科技企业去造车，无异于让一个门外汉去干一件技术活儿。

很多人都认为，华为拥有那么多先进的汽车专利，它想造车就能造车，小雷对这种说法并不认同。要知道，无论是华为 Hi 品牌还是 inside 品牌都只是智能汽车 “智能”的一部分，仅凭这些智能化技术根本无法造出一台能够上路跑的汽车。

华为众多智能汽车方面的专利只是会让它在入局造车的时候更具优势而已，但是这依然无法掩盖它缺乏整车制造能力的事实。华为想要造车，就得和绝大多数的造车新势力一样，要么与传统车企合作，要么找代工厂代工生产汽车，但是通过这两种方式造车又有着不同的缺陷。

如果华为和百度一样采取了与传统车企合作造车的模式，那么合作的这两家企业就势必会被捆绑到一起，这样的合作方式显然没有潇潇洒洒的当个技术供应商来得轻松惬意。汽车代工虽然是未来汽车制造业的发展趋势，但是它同样也有着自己的问题，那就是硬件高度同质化。

高度的硬件同质化说好听一点是 “以软件定义汽车”，本质上却是因为同质化的硬件失去了竞争优势。华为虽然在硬件方面缺乏基础，但是它也大可不必参与到这场残酷的竞争当中，因为真正高明的布局其实并不是两虎相争，而是坐山观虎斗。所谓的坐山观虎斗当然不是指华为要当一个两耳不闻窗外事的吃瓜群众，而是要做一个隐藏在众多车企背后的布局者。

华为不造车，因为车圈水深

美团的创始人王兴曾经对中国汽车未来的发展有一个 “3+3+3+3”的残酷预测，并且这个预测已经得到了很多人的认可。所谓的 “3+3+3+3”指的是经过残酷的市场竞争之后，中国最多只会有包括 3 家央企、3 家地方国企、3 家民企以及 3 家造车新势力在内的 12 家自主品牌车企得以幸存，并且进入下一轮角逐厮杀。

有参照才能有对比，如果仅仅是看着 “3+3+3+3=12”这道小学生都会算的算术题，那么很多人都不会对这组数据产生什么概念。根据乘联会在 2020 年的数据统计，在众多的造车新势力接连赴死之后，国内依然有着超过 110 家汽车品牌，如果王兴的预测能够成真，那么这 110 家汽车品牌角逐带来的血雨腥风可想而知。

常言道：道高一尺魔高一丈。华为作为一个游走在汽车领域边缘多年的局外人，自然是深知汽车领域中一将功成万骨枯的道理。即便华为的财力再雄厚，技术再扎实，它也依然无法保证能够在这百来家车企中杀出一条血路。

对于华为来说，既然入局造车没有必胜的把握，也没有入局的必要，那还不如不入局。与其挤破脑袋去蹚一条前途未卜的血路，华为还不如老老实实的研发自己擅长的汽车科技，为这些挤破脑袋入局的车企们提供竞争的资本，然后一边数钱，一边吃瓜，一边看着车企们斗得一地鸡毛。

华为不造车，造车不是入局唯一的路

多数人之所以认为华为一定会下场造车，是因为他们大多对汽车领域有着一定程度上的误解，其实造车并不是科技企业进军汽车行业唯一的出路。要知道，博世、大陆这些汽车技术供应商的小日子过得甚至比绝大多数车企还要更加滋润。

就像前面提到的那样，华为在汽车智能化方面有着非常高的造诣，但是它在整车制造方面却并没有太多涉足，而智能汽车技术供应商的身份则可以让华为扬长避短。要知道，相较于整车制造的车企而言，一家成熟的汽车技术供应商既需要足够的技术深度，也需要足够的技术广度，但是唯独在整车制造方面没什么硬性要求。

以全球最大的汽车技术供应商博世为例，它以尖端的产品和系统解决方案闻名于世，在汽车领域获得的专利技术甚至比绝大多数车企还要多，产品繁杂的程度更是令人咋舌，几乎每一台车上都有由它提供的技术以及零部件，但是却从来没有任何人对它提出过整车制造的要求。

总结

尽管华为目前在传统汽车技术领域还不能和博世这样的巨头比肩，但是在智能汽车方面却是不逞多让。按照华为目前在汽车领域的发展路线来看，它和博世、大陆这些传统汽车技术供应巨头有着一定的相似度，确实也更加适合做一家为车企提供智能汽车技术支持的技术供应商。

另外，博世、大陆这些在传统汽车领域扎根数十年，甚至上百年的技术供应商和传统车企一样面临着转型的问题。华为作为一家在汽车电动化、智能化时代快速崛起的企业，它或许能够像近几年突然崛起的造车新势力一样，对传统汽车领域的技术供应商们发起猛攻，甚至实现弯道超车。