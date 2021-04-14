苹果代工厂和硕将在得克萨斯州建造零件工厂，为特斯拉供货

4 月 14 日消息，据国外媒体报道，苹果代工厂和硕将在得克萨斯州建设一座工厂，为电动汽车制造商特斯拉提供零部件。

该公司表示，关于其海外工厂的投资细节，包括时间、地点和投资金额，仍处于计划阶段。

和硕生产各种汽车用零部件，其中包括无线通信模块、ECU（电子控制单元）、车载平板、线束、结构件、电压互感器和充电桩。

该公司已成为特斯拉电子控制单元和家用充电桩的供应商，并且是奥迪和丰田汽车车载平板电脑的供应商。此外，该公司还是苹果重要的合作伙伴，帮助苹果组装 iPhone 和 iPad。

去年 12 月份，相关上游供应链的消息人士称，去年第四季度，和硕所获得的特斯拉 Model 3 中央控制系统订单有所增加。

当时，消息人士还称，和硕正探索在美国建厂，以更好地服务特斯拉的供应链需求，这也进一步表明特斯拉正在为 2021 年的辉煌业绩做准备。

随着越来越多的电动汽车竞争对手进入市场，以及全球对电动汽车和电池的需求加速增长，特斯拉计划在 2021 年大幅提高产量和交付量。

特斯拉的目标可能是在 2021 年生产并交付 100 万辆汽车，其中很大一部分可能是 Model 3 和它的兄弟车型 Model Y。