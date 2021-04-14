中兴 Axon 30 Ultra 曝更多设计细节：机身厚度仅为 8.0mm

根据官方此前宣布的消息，中兴将于 4 月 15 日举行中兴 Axon 30 Ultra 系列新品发布会，届时号称“全球首款拥有三主摄的手机”的中兴 Axon 30 系列旗舰就将正式亮相。随着发布时间的日益临近，官方关于该机的预热也逐渐达到了新的高潮，尤其超大杯的中兴 Axon 30 Ultra 更是引起了不少媒体的关注。现在有最新消息，近日官方带来了该机外观设计上的更多细节。

据中兴官微最新发布的预热信息显示，全新的中兴 Axon 30 Ultra 的机身厚度仅为 8.0mm，并做到了 1.7mm 的金属中框和 188g 的重量。虽然算不上最轻薄的 5G 手机，但这一厚度和重量在众多顶级骁龙 888 旗舰机型中绝对属于极为优秀的水准，中兴官方称团队经过了多次迭代才造就了这样轻薄的机身设计，给你极致的轻薄和极佳的握持感。

据中兴官方介绍，当前业界骁龙 888 旗舰都通过采用主流的叠版设计，增加厚度，来获取更大的布局面积，而中兴的设计团队为了保证手机信号的完整性，更高的可靠性，更佳地散热效率，大胆采用了非叠板的设计。整个设计方案在半年间持续迭代了 25 个版本，直至在美学设计和功能性之间达到最佳平衡。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的中兴 Axon 30Ultra 将采用一块居中单孔屏幕，支持 120Hz 刷新率与 360Hz 触控采样率，除了骁龙 888 处理器外，还将配备 LPDDR5 与 UFS 3.1 闪存技术，共同组成目前最强性能“铁三角”。将搭载 6400 万超人文主摄 + 6400 万超感光主摄 + 6400 万超广角主摄，同时还有一颗 800 万超变焦潜望镜头，是业界最强三主摄影像系统，前置 44MP 镜头。此外，该机内置 4500mAh 容量电池，并支持 55W 闪充，运行全新的 MyOS 系统。

据悉，全新的中兴 Axon 30 系列将于 4 月 15 日正式亮相，此前中兴通讯终端事业部总裁倪飞曾透露称，中兴 Axon 30Ultra 将会是 2021 影像最强机，全球首发三位一体三旗舰主摄。更多详细信息，我们拭目以待。