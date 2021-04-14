千元机 OPPO A35 上线：轻薄 3D 机身，4230mAh 大电池

IT之家 4 月 14 日消息 4 月 13 日，OPPO A35 正式上线。作为 OPPO A 系列又一款新作，这款千元新品拥有大内存和轻薄机身等特点，并且搭载了 4230mAh 的大容量电池以及 AI 超清三摄。

外观方面，OPPO A35 采用了独具匠心的 3D 曲面机身，整机厚度薄至 7.9mm，重量也控制在 177g。配色上，OPPO A35 除了琉璃黑和冰玉白两种配色以外，还带来了雾海蓝这一新颖配色。

而在性能上，OPPO A35 搭载了主频最高为 2.3GHz 的八核芯片 Helio P35，并配备了 128GB 的存储，在 ColorOS 7.2 智慧系统的加持下，结合内存反碎片化技术，OPPO A35 整机性能得以提升。

除此之外，OPPO A35 还配备了一块 6.52 英寸的高清大屏，配以 AI 智能调光的功能，在各种环境下均能以合适的亮度观看手机屏幕。此外，这块屏幕还拥有护眼模式，可以有效过滤蓝光，从而减少长时间使用手机所对眼睛造成的伤害。

影像系统方面，OPPO A35 采用 1300 万的超清主摄，搭配 200 万人像虚化镜头和微距镜头。并且 OPPO A35 也拥有炫彩模式，像素级的色彩映射算法，重构图片色彩，可让照片颜色更加鲜艳自然。

OPPO A35 内置 4230mAh 大容量电池，此外，OPPO A35 拥有着超级省电模式，不仅能够在电量极低的情况下完成紧急的用机需求，还可自定义该模式下所使用的 APP，即便是电量濒临耗尽的状态，也能应急使用，相当方便实用。

IT之家了解到，OPPO A35 作为一款千元级产品，目前已上线 OPPO 官网，具体售价还未公布，感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。