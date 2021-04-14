美团再因不正当竞争败诉，新反法互联网专条首次适用外卖领域

IT之家 4 月 14 日消息 据财联社报道，江苏省淮安市中级人民法院近日就美团不正当竞争行为作出判决，该案为首次适用 2018 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条，认定的外卖领域不正当竞争侵权案件。

民事判决书显示，北京三快科技有限公司（美团）将向上海拉扎斯信息科技有限公司（饿了么）赔偿 35.2 万元。

IT之家了解到，4 月 8 日广州市市场监管局联合市商务局召开平台“大数据杀熟”专项调研和规范公平竞争市场秩序行政指导会。唯品会、京东、美团等 10 家互联网平台企业代表签署《平台企业维护公平竞争市场秩序承诺书》。

今日早些时候，国家市场监督管理总局表示，将从今日起连续三天集中公布与会 34 家互联网平台企业《依法合规经营承诺》。第一批向社会公开 《依法合规经营承诺》的互联网平台企业包括百度、京东、美团、奇虎 360、微店、新浪微博、字节跳动、叮咚买菜、拼多多、小红书、苏宁易购、唯品会等。

以下为北京三快在线科技有限公司 (美团) 依法合规经营承诺书：

为推动平台经济持续健康发展，保障广大消费者、平台经济各方主体合法权益，维护互联网领域良好消费环境和公平竞争秩序，我们郑重承诺：

自觉维护行业市场秩序。恪守社会公德和商业道德，树立企业良好经营价值观。尊重平台内经营者自主选择权，不通过不合理限制等措施强制要求商户“二选一”，不利用技术手段等实施垄断协议和滥用市场支配地位行为排除、限制市场竞争，依法履行经营者集中申报义务。不开展不正当竞争、价格违法和发布违法广告等行为，支持市场监管部门监管执法工作，接受社会监督。一旦发现违法行为线索，及时向监管部门举报，积极配合调查处理。

有效强化自身合规管理。严格遵守法律法规，落实平台法律责任，进一步完善平台合规体系，加强对企业员工等开展合规培训，强化日常经营自查，通畅投诉渠道。对平台内经营者刷单炒信、虚假宣传、销售假冒伪劣商品等行为，依法严格规范和有效治理。加强商品质量管理，严格履行食品安全保障义务和知识产权保护义务。

切实维护消费者合法权益，保障消费者知情权和选择权。为消费者提供符合要求的商品与服务，加快建设健全在线消费纠纷解决等机制，及时妥善处理消费者投诉举报。不非法收集和滥用个人信息，严格按照法律法规要求保护个人隐私。

我们将把共识化为行动，将承诺践行到底，努力营造更加安全放心、公平有序的网络市场环境。

北京三快在线科技有限公司

2021 年 4 月 13 日