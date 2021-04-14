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佳能宣布开发全画幅专微相机 EOS R3：眼控对焦 + 35mm 全画幅背照堆栈式 CMOS

2021/4/14 12:39:04 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 4 月 14 日消息 今日，佳能宣布正在开发全画幅专微相机 EOS R3。该相机采用新开发的 35mm 全画幅背照堆栈式 CMOS 图像感应器和数字影像处理器 DIGIC X

佳能 EOS R3（搭载 RF24-70mm F2.8 L IS USM）| 图源：佳能

佳能表示，在以数码单反相机旗舰机型 EOS-1D X Mark III（2020 年 2 月上市）为代表的 EOS-1 系列和以全画幅专微相机 EOS R5（2020 年 7 月上市）为代表的 EOS 5 系列外，佳能计划将 EOS R3 作为新的相机系列推出，为专业摄影师和高级摄影发烧友提供专业水平的相机，以拍摄包括运动被摄体在内的照片和视频。

IT之家了解到，EOS R3 是第一款配备佳能新开发的 35mm 全画幅背照堆栈式 CMOS 图像感应器的 EOS 系列相机，可实现高速读取。该相机还配置了用于高速图像处理的 DIGIC X 数字影像处理器，当使用电子快门时，可在 AF / AE 跟踪下实现最高达 30 张 / 秒的高速连续拍摄。电子快门可拍摄更低畸变的静态照片。同时，结合了每个像素同时具有成像和相位差自动对焦功能的全像素双核 CMOS AF 功能，EOS R3 可提供高速、高精度、宽范围的自动对焦，并通过深度学习技术增强算法，可以提高人的头部和眼部的检测功能，并具有对人物身体检测的新功能。得益于这种增强的性能，EOS R3 的自动对焦系统在人像摄影以及被摄对象频繁运动的场景（例如比赛）中也可以提供高性能的被摄对象跟踪。此外，对于更多被摄体的检测识别也正在开发中。

据介绍，EOS R3 在佳能数码相机中首次搭载了眼控对焦功能。在拍摄静态图像时，通过检测看向取景器的瞳孔的运动，拍摄者看向哪里，自动对焦点就移动到哪里，实现在多个被摄体间快速有效地切换。

该产品沿袭了 EOS-1 系列的操作性，如防尘防水滴性能，机身整合竖拍手柄，并支持新的移动文件传输（Mobile File Transfer）移动端应用程序。

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关键词：佳能

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