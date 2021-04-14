郭明錤：苹果明年的新 iPhone 相机将升级至 48MP，索尼独家供应

IT之家 4 月 14 日消息 天风国际今日发表了最新的研究报告，主要研究项目是明年的 iPhone 镜头以及大立光等供应商的供应链变动，并预测了 iPhone 相机规格。

郭明錤预测，2H22 新款 iPhone 将有 4 个机型，分别是 6.7 英寸与 6.1 英寸的高端型号，以及定位较低的 6.7 英寸与 6.1 英寸版本。

高端的 6.7 英寸机型与 6.1 英寸 iPhone 的广角相机，将显著升级至 4800 万像素 (1/1.3")，故影像感测器 (CIS)、镜头与 CCM 的 ASP 将显著提升。

郭明錤预期，iPhone 这一变化将带动更多高端 Android 手机采用大底 CIS。

此外，他还认为此规格升级将显著提升相机效能与并有利与苹果推广 AR/MR 技术，提供更好的 AR/MR 体验。

与 iPhone 12 相较，他估算新机 48MP 相机的 CIS、镜头与 CCM ASP 可望分别显著增加约 90–110%、50–70% 与 50–70%。目前与苹果开发 4800 万像素的供应商分别是索尼 (CIS)、大立光 (镜头) 与 CCM (LG Innotek)。

IT之家了解到，他认为大立光因去年美国对华为颁布的一纸禁令而营收减增，但预计此负面影响将在今年第三季度结束。

郭明錤还提出了几条预测内容，包括 5 个趋势。

(1) Face ID Tx 镜头舍弃玻璃改采塑胶与 Apple 的 AR/MR 头戴显示装置采用 15 个相机，故塑胶镜头采用数量将显著提升。

(2) 2H22 新款 iPhone 采用 4800 万像素相机有利于镜头 ASP 显著提升。

(3) 2H22 新款 iPhone 采用 4800 万像素相机将逼迫更多 Android 机种采用大面积 / 大底 CIS，并带动高阶镜头规格升级、ASP 与出货量。

(4) 8P 镜头受益于良率改善与成本下降，出货量预计自 2022 开始显著增加。我们预计 Samsung 高阶手机将自 2022 年开始采用 8P 镜头。

(5) 预计 2023 年 Apple 将采用潜望镜镜长焦镜头与屏下 Face ID，镜头 ASP 将会显著提升。