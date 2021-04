佳能发布三款 RF 卡口 L 级新品镜头

IT之家 4 月 14 日消息 今日,佳能中国宣布推出三款 L 级红圈 RF 镜头,包括微距镜头 RF100mm F2.8 L MACRO IS USM,以及大光圈超远摄镜头 RF400mm F2.8 L IS USM 和 RF600mm F4 L IS USM。

IT之家了解到,三款 RF 卡口 L 级新品镜头预计销售时间为 2021 年 7 月。

新一代 L 级百微镜头

RF100mm F2.8 L MACRO IS USM 是 RF 系列镜头中首款 L 级微距镜头,最大放大倍率可达 1.4 倍,并可通过控制球面像差来实现不同的影像视觉效果。

▲佳能 RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 图源:佳能

大光圈超远摄 L 级镜头

RF400mm F2.8 L IS USM 和 RF600mm F4 L IS USM 两款佳能 L 级红圈镜头采用了 13 组 17 片镜片的光学设计,包括 2 片萤石与 1 片超级 UD(超级超低色散)镜片。

▲RF400mm F2.8 L IS USM(左)和 RF600mm F4 L IS USM(右)

此外,配合 RF 系统,相机抖动校正控制得到了优化,实现了 5.5 级的光学防抖。RF400mm F2.8 L IS USM 的最近对焦距离约为 2.5 米,最大放大倍率约为 0.17 倍;RF600mm F4 L IS USM 的最近对焦距离约为 4.2 米,最大放大倍率约为 0.15 倍。