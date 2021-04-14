荷兰 Quantum Delta NL 投资 6.15 亿欧元推动量子技术发展

从 Quantum Delta NL 获悉，近日，公私基金会 Quantum Delta NL 宣布已授予荷兰经济事务和气候政策部 6.15 亿欧元，以推动量子技术的发展。据悉，基金会成立于 2020 年，其任务是协调和执行荷兰的国家量子技术议程（NAQT）。

该计划集中在 “量子计算和模拟、国家量子网络、量子传感应用领域”三个前沿项目，同时围绕 “技术研究、人才开发、市场创造和社会影响”四个主题开展。到 2027 年，这些资金将用于培训 2000 名研究人员和工程师，以扩展 100 家初创企业的规模，并在荷兰托管三个公司研发实验室。

有了这笔资金，荷兰的量子产业预计将创造 3 万个高科技工作岗位，并累计产生 5 到 70 亿欧元的经济影响。

除此之外，根据波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）最近的一份报告，到 2050 年，全球量子市场可能增长到 3000 亿美元左右。

附：国家量子技术议程（NAQT）

2021 年 1 月 28 日，荷兰启动国家量子技术议程（NAQT），总共有 70 多家公司和组织参与其中，旨在加速荷兰在量子技术方面的引领作用。该议程于 2019 年 9 月提出，并在去年获得了 2350 万欧元的政府补贴。通过该项议程，荷兰欲建设一个新的数字高科技产业，能够对 GDP 的贡献达到 20 亿至 30 亿欧元，并拥有 3 万个高质量的就业岗位。