你别笑，我花了 80 元买了一双 Gucci 虚拟鞋子

这可能是继年轻人第一辆汽车之后，年轻人的第一双 Gucci。

日前，Gucci 和科技公司 Wanna Fashion 合作推出首款虚拟鞋 Gucci Virtual 25，用户可以在 Gucci App 花费 11.99 美元（RMB 约 77.9 元）购得虚拟鞋款。在 Wanna 的 App 上还给打折，只要 $9.99（RMB 约 65 元），你就可以拥有这双鞋子。

购买之后你可以在 Gucci App 和 VR 社交平台 VR Chat 中使用，也可以在游戏平台 Roblox 中试穿，随后截图或者录视频发在社交平台上。有人可能会发问：只能在手机里试穿的鞋，这不就是相当于给自己买了个 Gucci 的付费滤镜吗？虽然不断有人质疑这是「智商税」，但却不断有人愿意出高价买下，哪怕这双鞋根本没有实体。

在进入未来世界的数字化浪潮中，时尚界正在经历一场虚拟主义的洗礼。数字时尚正成为一种未来的生活方式选择，这意味着科技和时尚，程序员和艺术家之间的界限正在逐渐被打破，「眼见为实」或许将成为过去式。

「皇帝的新鞋」

不仅是 Gucci 的虚拟鞋，近段时间爆火的 NFT 概念让虚拟服饰热潮越来越旺。

前几天，虚拟潮牌 RTFKT Studios 与艺术家 Fewocious 合作推出了三款 NFT 运动鞋，定价分别为 3000、5000 和 10000 美元，上架 7 分钟内就迅速售罄。

这家 RTFKT Studios 已经不是第一次出现在人们视野当中了，去年 RTFKT Studios 的官方 Ins 上发了一张马斯克在 2018 年 Met Gal 典礼上走红毯的照片，照片上马斯克穿着一双很「酷」的球鞋，瞬间引发网友们的讨论。但随后被证实，马斯克根本没穿这双鞋，或者说这双鞋根本就没有实体，只是被 P 上去的。这是由 RTFKT Studios 设计的一双「虚拟鞋」，设计者表示灵感源自马斯克推出的电动皮卡 Cybertruck。

马斯克「穿着」这双虚拟鞋 | LADYMAX.cn

尽管这是一双不存在于现实世界的虚拟鞋子，但还是挡不住人们对它的追捧。这双鞋当时最终以 15000 美元的价格被售出，而它现在在 RTFKT 官网的价格已经超过 6 万美元。

在这场借着「带货王」马斯克的营销中，RTFKT Studios 成功蹭到马斯克这个大流量，打开了自己的知名度。RTFKT Studios 随后每个月都会在自家的网站上拍卖一双鞋，而他们推出的每一款鞋都以 15,000 美元左右的平均价格售空，随后还推出了主打设计感的虚拟上衣等系列产品。用数字货币购买到虚拟球鞋后，用户可以通过 AR 滤镜，在 Ins，Snapchat 等社交网络上炫耀，还可以把鞋穿在自己的游戏角色脚上。

2019 年，全球第一件虚拟服装——「彩虹」在纽约 Ethereal Summit 区块链（blockchain）拍卖会上以高价 9500 美元成交，购买这件「皇帝的新衣」的是旧金山一家区块链公司的 CEO，而他购买的目的只是为了让自己的妻子 Mary 能够在社交软件上 po 出「穿」着这件衣服的照片。

「彩虹」的模特展示图，身后没有影子

制作这件服装的是荷兰创业公司 The Fabricant 和德国两名在 INS 上知名的艺术家，在 The Fabricant 的官网上，各种不同材质不同样式的虚拟服装都有提供免费下载的文件源，但下载了你也打不开，因为需要特殊的 3D 建模和渲染软件，需要提供自己的具体信息，经过一段时间的定制才能得到为你量身定制的数字服装。跟「彩虹」一样，这些衣服属于区块链数字资产，不仅是衣服，还是加密货币，而区块链的特性则使得这件衣服成为可追踪、可收藏、不可复制的虚拟艺术品。

虚拟服装，真实的社交形象

其实购买数字服装早已不是稀罕事，不管是皇帝的新鞋还是皇帝的新衣，似乎跟游戏里的皮肤异曲同工。

模拟人生、闪耀暖暖里的人物换装，王者荣耀、英雄联盟里的新皮肤，人们在游戏世界中对于数字服装其实并不陌生。但对于大部分国人而言，虚拟服装的概念应该最早出现于 QQ 秀。

2003 年，腾讯 QQ 一个名为「阿凡达小组」的开发团队受韩国某网站虚拟形象服务启发，开发并发布了「QQ 秀」，这个当时并不被看好的换装产品取得了超乎预料的成绩。数据显示，QQ 秀在上线半年内吸引了 500 万 QQ 用户，每人平均花 5 元装扮其形象。

据 Statista 发布的研究数据，到 2022 年，全球消费者在游戏「皮肤」上的消费将会达到 500 亿美元。从某种角度上来讲，虚拟服装就是为了玩家一个试穿游戏皮肤的机会。

彩虹的设计者在接受 BBC 采访时表示，开发虚拟服装确实受到了在《堡垒之夜》等游戏内购买游戏皮肤的启发。而因为不受先现实条件的制约，虚拟服装往往能够实现现实中无法实现的效果，采用 2D 服装切割软件和 3D 设计软件制作，可以通过后期的渲染来达到逼真真实的效果，虚拟服装给了时装设计更多的可能。

如果说游戏中的时尚还都完全停留在虚拟世界中，那么数字 KOL 应该是对虚拟和现实界限的一次冲击。

近几年 AI 技术的发展催生了一批虚拟时尚偶像，比如来自洛杉矶的 Lil Miquela，时尚圈的新宠儿，坐拥 300 万粉丝，出唱片、上杂志封面、接代言、出席时尚活动 .. 你能想到的时尚达人应该做的事情她都做过，但其实她并不是真人，只是一堆数据而已。她在社交媒体上的形象是由真实的模特摆好 Pose，再经过电脑处理合成为 Lil 的形象发送。

虚拟网红 Lil Miquela

虚拟网红闯入现实世界，真实世界的人类如今则可以穿上虚拟服装融入互联网世界。

福布斯在报道数字时装彩虹时提到「如果你的沟通平台是数字的，为什么你的衣服不能是数字的？」

人们在虚拟世界中追求时尚，是为了构建自己的虚拟形象。从购买 QQ 秀到购买虚拟衣服，其实都是为了构建自己的虚拟形象，本质上没有差别，只不过如今这种超现实服装，已经与现实世界有了一定程度上的勾连，而不再是单纯的数字产物。

不管是封锁在回忆里的 QQ 秀，还是各种游戏里的虚拟换装，时尚早已经在游戏世界里流行过一遭。在从游戏规则发育出来的虚拟社会里，地位首先取决于游戏水平和相关成就。在现实生活中也是如此，时尚的产生发展本来就与社会地位的表达和追求密不可分，虚拟服装更多是一种社交价值和心理满足，对于新一代互联网世界中的 Z 世代而言，自己本人在虚拟世界的形象构建跟现实中的形象搭建同样重要。所以那怕这双球鞋买来只能发在朋友圈里供大家称赞，也有人心甘情愿买单。

再加上对于在网络环境下成长起来的 Z 世代而言，虚拟资产的概念并不陌生。不论是皮肤、装备，都是拿真金白银换来的，他们相信虚拟资产的增值空间，也更容易接受这种时尚模式。

更远的未来

NFT 的价值，是泡沫还是投资？谁也不敢下定论。

但 NFT 肯定会是未来的一门好生意，作为数字艺术的分支，数字时尚也会是不可避免的趋势。现实中各大品牌也在抓紧赶上，迫不及待踏入数字时尚领域。

4 月，据 VogueBusiness 报道，Gucci 等奢侈品公司证实将会发布 NFT 产品，目前只是时间问题。从早些年为游戏角色制作联名皮肤，到如今为真人打造虚拟「皮肤」，时尚厂商们显然期待能够跟上 Z 世代消费者的频率，NFT 的独一无二、不可篡改特性也是能够让年轻消费者青眼有加的原因之一。

在虚拟与现实的博弈中，我们在虚拟世界中创造的价值，正逐渐与现实不可分割，20 世纪的商品价值基于实物，但在今天，这种观念已经发生变化，虚拟的物品也会像「土里长出来的庄稼一样美丽和珍贵」。

除开广阔的市场前景，虚拟服装被人们看好的，还有针对时尚行业的浪费和污染问题的解决。

时尚行业如今每年带来的浪费已经到了一个相当惊人的数字。数据显示，每年全球生产的 5.3 千万吨衣服中约 87% 被焚毁或丢弃，到 2025 年纺织产业将会向海洋排放超过 2000 万吨塑料微纤维。除了已经融入人们日常生活的快消时尚，更别说大大小小的时装周中，那些「昙花一现」的高定礼服，时尚界的资源浪费和废弃衣物的环境污染其实已经是老问题，甚至有人说时尚存在的本身注定是可持续性的对立面。

在快生活节奏中，衣服寿命止于拍照的说法虽然绝对，但确实存在。2018 年，挪威品牌 Carlings 曾经推出一系列虚拟服装，定价不超过 30 欧元，上线后很快售空。Carlings 的 CEO 大力支持虚拟服装，他表示公司每年会给时尚 KOL 们寄去大量的试穿样品，这些衣服往往只有一次生命，即出现在这些 KOL 的社交页面上，随后就被遗忘在某个角落吃灰。

总体而言，虚拟时装的受众目前还比较局限，虚拟服装虽然不占衣橱，不浪费材料污染环境，不用清洗保养，永远光鲜亮丽，但总是少了一份真实的温度，毕竟不是所有人买衣服都只是为了拍照发朋友圈，这种可持续性服装形成完整产业链的可行性依旧有待考验。但对于时尚圈而言，数字时尚将会是一场环保变革。

如果说数字未来和环保什么的离你都有点远，那么现在问题来了：给游戏里的英雄买了那么多皮肤，现在你愿意给自己买个皮肤吗？