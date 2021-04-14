外媒：电动汽车竞赛中国已经领先，美国能否赶超

北京时间 4 月 14 日下午消息，据报道，虽然许多在全球范围内占据主导地位的科技企业都来自美国，但是在汽车行业中，大多数美国车企依然在销售老旧的内燃机技术。幸运的是，特斯拉正在改变局面，而在特斯拉的推动下，底特律的其他车企也开始推出自己的电动汽车。

特斯拉是电动汽车的领头羊，而其他车企则开始纷纷跟随特斯拉的脚步，进入了这一领域。不久前，福特推出的 Mustang Mach-E 电动 SUV，通用汽车也推出了 Bolt 电动汽车，而且该公司还计划推出电动版悍马汽车。尽管美国车企正在发力，但是在电动汽车普及速度，以及消费者购买意愿方面，美国却远远落后于中国。

外媒报道称：“全球电动汽车市场正在升温，中国希望在全球市场上获得主导地位。中国已经投资了至少 600 亿美元，为电动汽车行业提供支持。与此同时，特斯拉在 2019 年进入了中国市场，并且在那里获得了快速的增长。2020 年，中国电动汽车的销量比美国多出了 100 万辆。但是有迹象表明，美国对电动汽车的态度正在变得认真起来。美国总统乔・拜 登（Joe Biden）宣布了到 2050 年实现净零排放的目标，并计划对环保基础设施进行投资。”

就连行业领军企业特斯拉，似乎也正在将最大的赌注押在中国未来的电动化进程上。不久前该公司的 Model Y 在上海超级工厂投产，凭借新车型的推出，特斯拉在中国的销量继续提升，在 2021 年的头几个月中，该公司在销量方面一直领先于中国本土竞争对手蔚来和小鹏。

是的，拜 登在电动化方面提出了一些宏伟的计划。但是，在环保交通方面，这些计划足以让美国超越中国吗？毫无疑问，特斯拉对美国市场也寄予了厚望，但是该公司 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）最近在接受采访时表示：“我认为，从长远来看，无论是在汽车产量方面，还是在消费者数量方面，中国都将是我们最大的市场。”