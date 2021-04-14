智能汽车新时代开启，为什么是上汽？

4 月 9 日，上汽集团于上海正式召开了预热已久的零束 SOA 平台开发者大会。这是一场关于汽车行业未来的盛会，包括上汽集团董事长陈虹，上汽副总裁、总工程师祖似杰以及零束软件 CEO 李君在内的上汽众高管悉数到场，更兼华为、百度、腾讯等各行业巨头的高层萃聚一堂，于十里洋场、黄浦边上，共同探讨汽车产业百年变局的关键一战。



作为这次盛会的主角，上汽零束 SOA 开发者平台无疑是最为夺目的焦点。

其实之前，IT之家已经通过多篇文章在理论上为大家介绍了 SOA 的相关背景知识。而 4 月 9 日发布会当天，通过现场的模拟舱体验、以及与上汽及相关合作厂商的深入交流，IT之家对零束 SOA 开发者平台有了更直观和深入的认识，也更深刻感受到：上汽，就是 SOA 这样一个开放平台天然适合的缔造者。

这家中国产销规模最大汽车集团，已经为这个充满未来感的平台、为智能汽车即将到来的新时代，做足了准备。

3000 亿背后，是全情投入的决心

开发者大会伊始，上汽集团董事长陈虹便做了开幕致辞，他豪迈地表示，上汽将与大家共同共同擘画智能汽车新时代的美好图景。

而接下来上汽集团副总裁祖似杰在演讲中正式宣布，至 2025 年，上汽将在智能电动汽车创新领域先后投入 3000 亿元，助力产业拉开智能汽车新时代的大门。

看到这里，大家也许会疑问，汽车智能化，确实是未来的趋势，SOA、软件定义汽车，也是可行的路，但为什么是上汽，能够真正推动这件事迈出实质性的一步？

恰好在本次开发者大会召开的前不久，上汽集团刚刚公布了 2020 年的年度报告，过去一年虽受到疫情的影响，但上汽集团依然连续登顶国内产销第一的位置。其中新能源车实现了 32 万的销量，同比增长达 73.4%，集团排名跃居国内第一，在全球位列第三。

再看看本次零束 SOA 开发者平台上汽聚集的合作伙伴名单：

从汽车产业供应商到智能终端厂商，从科技独角兽到互联网巨头，拥有怎样的力量才能拉动这么多玩家一起参与到这样一个大项目中？也许，行业第二都比较困难。

IT之家觉得，首先正是基于上汽在国内汽车领域拥有这样的体量和话语权。才能推动 SOA 这件需要各行各业广泛参与的事情不断前进。

并且有这样的体量，也就意味上汽在推进软件定义汽车的过程中可以实现规模化的优势。

规模化进行任何一个大项目都必须具备的条件，任何汽车一定要达到规模，才能把所有成本进行分摊，才能形成良性的循环。可以说，这是上汽能推进 SOA 最关键的地方。

和本身天然优势相照应的，是上汽对于 SOA 全情投入的态度。

以这次开发者大会来说，据IT之家所知，集团董事长陈虹的开场致辞，是其主动提出的，他将眼下的汽车行业描述为 “百年未有之大变局”，并坚称上汽要秉持秉持 “和合共生”的开放理念，为大家 “当好召集人、做好店小二”，开放丰富场景，与大家各展所长、携手共进，“引领全球汽车业新变革”。

可见，SOA 开发者平台，背后是上汽整个集团从上到下齐心协力要实践的战略，上汽更将这个战略内涵具化为 “一三五”智能网联战略，SOA 平台，是这个整体战略图景上的闪亮明珠。

当然，只谈态度，谈战略，难免于纸上谈兵，3000 亿元，就是实践这一战略理想的基础推动力。数字虽然庞大，但也只是提醒我们，SOA 平台所背负的智能汽车时代理想会是一个多么宏大而繁杂的 “项目”，甚至 3000 亿仅仅是开始。纵观行业，能够拿出如此巨大投入的，委实不多。

在会后的采访中，上汽集团副总裁、总工程师祖似杰也透露了这些投入希望达成的目标。首先是让电动车普及到更多细分市场，这也是响应国家 “十四五”规划，到 2025 年的时候，电动车比例要达到 20%。

其次，在智能网联方面，则希望在 2025 年覆盖大部分细分市场的车型中做到 L2 Plus 级别，同时还要让上汽自己的第三代电子电气架构适配更多的车型，第四代电子电气架构也要顺利进行。这些都需要巨大的投入。

此外还要推进相关智能体系和工厂的建设，因为软件定义汽车，现在一辆车有这么多软件引入，整个设备工厂相关的体系也要进行改造，还有整个智能车的全生命周期经营运作的体系，以时时刻刻触达每个用户，甚至不断 OTA 等，也都需要非常庞大的投入。

有国家推动汽车智能化的行业大势，有全情投入的决心，有足够的行业号召力，有集全集团之力的人才队伍，更有细致的落地规划，上汽为了让理想照进现实，正蓄势积力。

从硬件到软件，上汽已在技术上做好准备

接着我们具体来看 SOA 这个平台。

IT之家在之前的文章中说过，零束银河 SOA 软件开发者平台的基本操作思路是先用 SOA 的方法将整车的硬件和通用软件模块抽象成原子化服务，形成软件平台，在此基础上打造开发者平台，然后提供 IDE 集成开发环境和标准化服务接口，并向开发者全面开放。

这个过程，首先考验的就是车企的技术水平，包括整车相关的硬件技术和软件技术，背后涉及的门类之丰富，应用之艰深，并非一般企业能够达成的。

而上汽，作为从传统汽车时代一步步摸爬滚打走出来的代表品牌，在整车的研发技术体系方面已然积累了扎实的功底。即便是如今的智能汽车时代，在相关硬件技术层面也拥有相当的优势。

例如，依托上汽联创电子的创新平台，上汽已经孵化出智能网联的 4i 核心硬件系统平台并实现产品化应用。同时，他们还深耕锂电池和燃料电池两条技术路线。比如在液态锂电池方面，上汽已经推出了具有零热失控风险、超级快充功能、10 万公里电池零衰减功能以及超低厚度的电池系统。

还有，上汽研发的 5G 车联网产品 “IBOX”让 Marvel R 成为全球首款 5G 汽车；而智能驾驶计算平台 iECU 则是国内首款车规级智能驾驶域控制器；另外还有智能线控制动系统 iBS，是国内首个实现量产应用的线控制动产品……

在关系到智能网联汽车核心体验的技术方向上，上汽也在积极拓展朋友圈，通过投资、合作来强化技术能力。

例如在集成电路方面，上汽就已经投资地平线、晶晨半导体等国内头部的芯片企业；自动驾驶方面，上汽则与 Momenta 紧密合作，还投资了 AutoX、Plus.AI 等自动驾驶公司；而在信息技术方面，上汽的朋友圈列表也不乏中国移动、华为等响当当的名字，更和上海汽车城建立了 5G 智慧交通示范区。

上面说的基本都是硬件技术层面。所谓 “软件定义汽车”，“软件”自然也有同等重要的地位。去年，上汽特别将集团软件中心更名为 “上汽集团零束软件分公司”，也就是上汽零束。而对于本次 SOA 开发者平台，零束则推出了 “零束银河全栈 4+1”的解决方案。

“4+1”中的 “4”包括中央集中式电子架构，SOA 软件平台，全栈 OTA 和网络安全方案，智能车数据工厂，而 “1”是指跨域融合的端到端的数字化体验平台。

其中，中央集中式电子架构是 SOA 的底层基础，SOA 就不多说了，全栈 OTA 提供整车全生命周期内服务、软件及数据的可持续迭代，安全方案则可实现云端、通信、系统、软件、硬件等五层纵深防护，打造智能车云、管、端一体化网络安全解决方案和运营体系，他们是保证 SOA 可持续运行的基础；数据工厂，则是平行跑在云端的一辆数字化汽车，是 SOA 让智能车越来越聪明的保障。

端到端的数字化体验平台，是距离用户最近的技术模块，可以提供无感式人机交互、沉浸式智能服务，最终让智能车成为用户移动的第三空间和有生命力的伙伴。

从底层架构到上层体验，零束银河全栈 4+1”的解决方案，在软件层面上为 SOA 进行全面的保驾护航。

无论是硬件还是软件，上汽都已在技术层面上为 SOA 开发者平台做好了准备，更为智能汽车时代对技术的极致要求做好了准备。

跨域，融合：看准 SOA 对人才的要求

在发布会上，上汽零束软件公司首席执行官李君介绍 “零束”的含义：0 和 1 按照中文象形字，就是零和一条竖线，合起来是零束。

“0 和 1 二进制把人类社会带入了美妙的数字化世界，更表达了零束人打破传统赛道的束缚，从 0 到 1 不断突破，开辟新赛道的信念，对未来神奇数字世界的渴望、想象和探索。”李君说。

显然，这是在讲 “人和”。“人和”其实就是一群有才华的人聚在一起基于共同的理念完成一件事。想要做成 SOA 这个平台，人才既是基本盘，也是最关键的点。

零束虽然是在去年才正式成立，但是背靠上汽，却一点也没有新手的样子。目前上汽零束大约有 500 人，75% 是博士，且大部分是外招，吸纳了很多跨界人才。李君也透露，目前零束仍在大举招聘，预计到今年 8 月份就会增加到 900 多人，年底则会达到 1000 多人。

同时祖似杰表示，零束下一步还会推合伙人机制，根据项目推进，吸引到更好的人才。还有一点，零束也在尝试转变对未来的人才使用的思路，就是不一定求所有，而是求所用。例如上汽投资地平线，那么对方的技术人才也会在一些架构、方法等技术问题上对零束提供支点。

重要的是，零束吸纳人才的理念，是要有不同的人才结构以及又不同的知识背景。因为 SOA 平台是一个整体的项目，设计纷繁复杂的硬件、软件系统，这些不是在某个垂直领域内的专家就能完成的，而一定是跨域、整合的，是团队化学反应起作用的结果。

和合共生的时代，上汽，很合适

正如上汽集团董事长陈虹在发布会开场致辞中所说，智能汽车的新时代已经到来，这会是一个软硬融合发展的时代，是一个发展动能转换的时代、是一个共建共赢共享的时代、也是一个未知远大于已知的新时代，它不会遵循过去孤岛式的发展路径，而是要求开放包容、集成创新、跨界协同、和合共生。

所以，当我们说 “为什么是上汽”，我们所说的不是为什么是上汽去做 SOA 这个平台，而是 “为什么是上汽站出来，拉起这么多人的手，去开拓这个时代”。

为什么？因为上汽看到了为用户、为产业生态持续创造价值的空间，因为他有全栈的技术解决方案做底盘，因为他有志同道合的人以及顺势而为的事实，本质上也是为社会和时代创造价值。

也许，上汽不是 SOA 平台的 “唯一”，但却是最 “合适”的建构师。

相关阅读：

《零束 SOA，上汽心中那道光》

《汽车行业如何突破天花板？这个四月，上汽将给出他的答案》

《上汽零束 SOA 开发者平台正式发布：开启智能汽车新时代》